ماكرون يطالب لوكاشنكو بإخراج القوات الروسية من بيلاروسيا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو بـ“إخراج القوات الروسية من أراضي بلاده“ بحسب ما أوردته الرئاسة الفرنسية.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها الرئيس الفرنسي بنظيره البيلاروسي الذي تستضيف بلاده جنودا روسا يشاركون في الهجوم على أوكرانيا، بحسب ما نقلت مينسك.

وقالت الرئاسة البيلاروسية في بيان إن لوكاشنكو وماكرون ”تحدثا عن موقف ودور بيلاروس في النزاع“ في أوكرانيا.

وأبدى لوكاشينكو استعداد بلاده لاستضافة ”محادثات سلام… في أي وقت وفي أي مكان في بيلاروسيا“، وفق المصدر نفسه.

وأعلنت فرنسا السبت تعزيز دعمها لأوكرانيا لا سيما بمنحها مزيدا من المعدات الدفاعية، وتشديد عقوباتها ضد روسيا خصوصا في ما يتعلق بنظام ”سويفت“ المصرفي.

وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى أن هذه ”القرارات المهمة“ اتخذت خلال اجتماع لمجلس الدفاع والأمن ترأسه الرئيس إيمانويل ماكرون مساء السبت، وتأتي ”في ضوء تطور الوضع في أوكرانيا“.

وتعزز القرارات سلسلة التدابير العقابية التي أعلن عنها منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، وأقر أبرزها خلال القمة الأوروبية الاستثنائية التي عقدت الخميس في بروكسل.

على الصعيد العسكري، قررت باريس ”تسليم معدات دفاعية إضافية إلى السلطات الأوكرانية بالإضافة إلى دعم بالوقود“، بحسب الإليزيه الذي لم يذكر تفاصيل عن نوع هذه الأسلحة.

وكانت أوكرانيا قدمت مؤخرا إلى وزارة القوات المسلحة الفرنسية قائمة بمعدات عسكرية تحتاجها بشكل عاجل، وأبرزها صواريخ دفاع جوي.

وقد قررت عدة دول أوروبية منح أسلحة إلى كييف، لا سيما ألمانيا التي أجازت السبت تسليمها ألف قاذفة صواريخ مضادة للدبابات و500 صاروخ أرض-جو من طراز ستينغر وتسع مدافع هاوتزر.

كما قرر إيمانويل ماكرون ”تشديد العقوبات الاقتصادية والمالية بالتنسيق مع الأوروبيين والأميركيين“، فضلاً عن اتخاذ ”اجراءات وطنية تقضي بتجميد أصول مالية لشخصيات روسية“، وكذلك ”إجراءات جديدة“ من المقرر اتخاذها ”مع الشركاء الأوروبيين في ما يتعلق بنظام سويفت“، وفق ما أفاد الإليزيه.

و“سويفت“ من أكبر شبكات التعامل المالي بين المصارف وأكثرها استعمالا في العالم.

سيتم اتخاذ بعض هذه العقوبات الجديدة بسرعة على المستوى الوطني الفرنسي، بينما يتطلب البعض الآخر التنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

واتخذت أيضا خلال اجتماع مجلس الدفاع ”اجراءات لمكافحة الدعاية من جانب المؤثرين ووسائل الاعلام الروسية على الأراضي الأوروبية“، وفق الرئاسة الفرنسية.

وقال المصدر نفسه إن الاجراءات قد تشمل تلفزيون ”آر تي فرنسا“ ووكالة ”سبوتنيك“ الروسيتين ”ولكنهما ليستا الوحيدتين“ المعنيتين.

وأوضح الإليزيه أنه ”لم يُتخذ قرار“ فوري بالنسبة ل“آي تي“ و“سبوتنيك“.

وقالت هيئة تنظيم الإعلام الفرنسية (أركوم) الخميس إنها متيقظة للغاية بشأن المعلومات التي تبثها قناة ”آر تي“ بالفرنسية ولم تستبعد إطلاق مسار لوقف عمل القناة الروسية في حال ارتكبت خروقات.