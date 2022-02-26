إذاعة فرنسا الدولية: حرب أوكرانيا تبعثر أوراق ماكرون الانتخابية

ألقت الحرب في أوكرانيا بظلالها على كل الأحداث السياسة في العالم وأوروبا لكنها تبدو أشد وطأة على فرنسا وذلك قبل 44 يوما على بدء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بحسب تقرير نشرته إذاعة فرنسا الدولية يوم السبت.

وقالت الإذاعة الفرنسية، إن التهديدات الروسية تبدو على أعتاب كامل القارة الأوروبية وخصوصا فرنسا حيث يتعين على كل المرشحين التكيف مع الوضع الراهن لكن على إيمانويل ماكرون الرئيس الحالي قبل كل شيء تغيير خططه.

وأضاف التقرير أن كل شيء جاهز الآن لإعلان ترشح ماكرون لولاية جديدة لكن على الرئيس فقط أن يضغط على الزر في إطار الخطة البسيطة: الإعلان في منتصف الأسبوع المقبل عن ترشحه رسميا، ثم اجتماع في مرسيليا يوم السبت المقبل، لكن أقل ما يمكن قوله هو أن إيمانويل ماكرون يفكر في شيء آخر الآن وهو أوكرانيا التي تبعثر اوراق ماكرون في الصباح والظهر والمساء، و بين القمة الأوروبية ، ومؤتمرات مجموعة السبع بالفيديو ، والمكالمات الهاتفية مع فلاديمير بوتين، يبدو رئيس فرنسا بعيدا جدا عن الحملة الرئاسية.

و بحسب التقرير، فإنه في الأزمات، يتجه الفرنسيون تقليديا إلى الرئيس، فخلال أزمة كوفيد 19، ظل تصنيف شعبية رئيس الدولة مرتفعا ونجح ساكن قصر الإيليزيه في حرب كورونا بامتياز ولم يستغل خصوم إيمانويل ماكرون ذلك اليوم لشن حملة عليه، تماما كما لم يفلح أولئك الذين يرغبون في خروجه، في استغلال الأوضاع لمزيد الضغط عليه.

ويضيف التقرير أن الوضع الآن مختلف، إذ يبدو إيمانويل ماكرون رئيسا حذرا أمام الخصوم الذين لا يمكنهم إلا محاسبته ولكن عليهم أولا أن يجدوا دافعا حقيقيا لذلك في وقت يضاعف رئيس فرنسا فيه الإيماءات للعب أوراقه؛ خطاب رسمي يوم الخميس، لقاء وجها لوجه صباح يوم الجمعة في الإليزيه مع سلفيه فرانسوا هولاند ونيكولا ساركوزي، ثم رسالة إلى البرلمان بعد ظهر ذلك اليوم في وقت لا يستبعد فيه المراقبون خطابا آخر أمام الفرنسيين.

وسيتعين على الرئيس الفرنسي، حسب تقرير إذاعة فرنسا الدولية، أن يصادق على ملف ترشحه قبل 4 مارس 2022 ، وهو التاريخ الذي سيصادق فيه المجلس الدستوري على الترشيحات ولكن بأي شكل؟ وفي خضم الحرب في أوكرانيا، كيف سيظهر المرشحون على خشبة المسرح أمام أنصارهم لتقديم برامجهم الانتخابية.

بدورها لا تبدو مارين لوبان، التي ستقدم ترشحها للرئاسة مقتنعة بالهجوم الروسي في أوكرانيا، أما جان لوك ميلانشون، فيظل محل جدل وانتقادات في أقصى اليسار، وذلك بعد أن انتقده كثيرون عندما صرح أن ”الناتو“ هو الطرف المعتدي في الحرب بأوكرانيا.

وفي هذا السياق، تتوقع مرشحة التجمع الوطني مارين لوبان حملة خاطفة من الرئيس المنتهية ولايته، ولكن في كل الأحوال، بحسب إذاعة فرنسا الدولية، سيكون من الصعب للغاية على المرشحين للرئاسة مهاجمة إيمانويل ماكرون، الذي قد تخدمه الحرب الدائرة حاليا، وسيكون الرئيس الحالي المرشح الأقل تضررا في المعركة الانتخابية.