ألمانيا تقرر إمداد أوكرانيا بصواريخ وأسلحة مضادة للدبابات

قررت ألمانيا إمداد أوكرانيا بأسلحة مضادة للدبابات وصواريخ أرض جو.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم السبت، إن ألمانيا ستزود أوكرانيا بألف صاروخ مضاد للدبابات و500 صاروخ أرض جو من طراز سيتنغر، من مخزونات القوات المسلحة الألمانية؛ حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها في مواجهة روسيا.

وأضاف شولتس، عبر حسابه على موقع ”تويتر“، أن ”الغزو الروسي لأوكرانيا يمثل نقطة تحول. من واجبنا أن نبذل قصارى جهدنا لدعم أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد جيش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغازي“.

في حين قالت وزارة الدفاع الهولندية، اليوم السبت، إن هولندا سترسل أسلحة مضادة للدبابات إلى أوكرانيا.

وقالت الوزارة، في رسالة إلى البرلمان، إن الحكومة الهولندية ستزود أوكرانيا بخمسين سلاحا مضادا للدبابات من طراز بانزرفوست-3 و400 صاروخ.

وكانت الحكومة الهولندية قد قالت، في وقت سابق، إنها ستقدم لأوكرانيا 200 صاروخ من صواريخ الدفاع الجوي في أسرع وقت ممكن.

وأوضحت في رسالتها إلى البرلمان أنها ستنقل موظفي السفارة الهولندية من مدينة لفيف غرب أوكرانيا إلى ياروسلاف عبر الحدود في بولندا؛ بسبب تدهور الوضع الأمني.

وجاء في الرسالة أنه بناء على طلبات من أوكرانيا، ”ستقدم هولندا 200 صاروخ ستينغر للدفاع الجوي، تهدف وزارة الدفاع إلى تسليم هذه المعدات في أسرع وقت ممكن“.

وتأتي الصواريخ بعد معدات أخرى وعدت بها هولندا بالفعل في وقت سابق هذا الشهر، بما في ذلك البنادق والذخيرة، وأنظمة الرادار وروبوتات للكشف عن الألغام.

وفي وقت مُبكر من اليوم السبت، قالت وزارة الدفاع التشيكية إن الحكومة وافقت على إرسال أسلحة وذخيرة بقيمة 188 مليون كرونة (8.57 مليون دولار)؛ لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد هجوم روسيا.

وذكرت الوزارة أن الشحنة، التي تشمل أسلحة آلية وبنادق هجومية وأسلحة خفيفة أخرى، سيتم تسليمها من الجانب التشيكي إلى موقع تختاره أوكرانيا.

وحذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت أيضا، من أن الحرب في أوكرانيا ”ستطول“ و“يجب أن نستعد لها“، مشيرا إلى أن الحكومة تعد ”خطة صمود“ لمواجهة العواقب الاقتصادية للأزمة.

وقال ماكرون، لدى افتتاح المعرض الدولي للزراعة في باريس: ”عادت الحرب إلى أوروبا، هذه الحرب ستطول“، مشددا على أنها ”لن تكون بلا عواقب على عالم الزراعة“.

وأضاف: ”من المؤكد أنه ستكون هناك عواقب على صادراتنا في القطاعات الرئيسة“، مثل النبيذ والحبوب والعلف، موضحا: ”نحن بصدد وضع خطة صمود“.