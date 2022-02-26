زيلينسكي يطالب بحرمان روسيا من حق التصويت في مجلس الأمن‎‎

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم السبت أنه طلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حرمان روسيا من حق التصويت في مجلس الأمن ردا على غزوها أوكرانيا.

وكتب على تويتر: ”حرمان الدولة المعتدية من حق التصويت في مجلس الأمن الدولي، وتصنيف الأفعال والبيانات الروسية على أنها إبادة للشعب الأوكراني، والمساعدة في إيصال جثث الجنود الروس، هذا ما تطرقت إليه خلال حديثي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس“، حسب وكالة ”فرانس برس“.

وروسيا من الأعضاء الخمسة دائمي العضوية الذين يملكون حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، إلى جانب الصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

واستخدمت روسيا في مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة، كما كان متوقعا، حقّ النقض (الفيتو) ضدّ مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة وألبانيا يستنكر ”بأشدّ العبارات عدوانها على أوكرانيا“ ويدعوها إلى سحب قواتها من هذا البلد ”فورا“.

وصوّت 11 عضوا من أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15 لصالح النص، بينما امتنعت عن التصويت الدول الثلاث الباقية وهي الصين والهند ودولة الإمارات العربية المتّحدة.

وقال دبلوماسي إنّه تمّ التخفيف من لهجة مشروع القرار قبل ساعات من التصويت، وذلك من أجل ”ضمان“ أن تمتنع هذه الدول الثلاث عن التصويت بدلاً من أن تصوّت ضدّ النصّ. وبذلك خفّفت في مشروع القرار الذي تمّ التصويت عليه كلمة ”يدين“ إلى ”يستنكر“ وحذفت منه أيضاً الإشارة إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة.

وذكر دبلوماسيون أن مشروع قرار مشابهًا، سيطرح في الأيام المقبلة على التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة (193 عضوا) حيث لا تملك أي دولة حقّ النقض.

ويعتقد عدد من السفراء أنّه نظرا إلى ”الكارثة“ الجارية في أوكرانيا، فإن أكثر من مئة دولة يمكن أن تصوت لصالح مشروع القرار في الجمعية العامة.

ووصف مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة مشروع قرار مجلس الأمن الدولي لإدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بأنه مناهض لروسيا، مؤكدا أن القوات الروسية لا تقصف المدن الأوكرانية.

ووجه المبعوث الروسي الشكر لأعضاء مجلس الأمن الذين لم يؤيدوا مشروع القرار.