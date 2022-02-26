إيرانيون يتظاهرون تنديدا بالغزو الروسي لأوكرانيا (فيديو)

نفذ عدد من الإيرانيين مساء يوم السبت احتجاجات أمام السفارة الأوكرانية في العاصمة طهران، تنديدا بالحملة العسكرية التي بدأتها روسيا مؤخرا ضد أوكرانيا، وسط هتافات مناهضة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، إن ”محتجين ايرانيين خرجوا مساء السبت باحتجاجات أمام مبنى السفارة الأوكرانية في طهران مرددين شعارات ضد روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين بسبب الحملة العسكرية ضد الشعب الأوكراني“.

شعار «مرگ بر پوتین» در تهران گروهی از ایرانیان امشب، هفتم اسفند، با حضور در برابر سفارت اوکراین در تهران، با سر دادن شعار «مرگ بر پوتین» اعتراض خود به حمله نظامی #روسیه به #اوکراین را نشان دادند. آنان همچنین با شعارهایی از مواضع ایران انتقاد کردند – #خبرپارتی pic.twitter.com/fEkxXWxx9G — خبر پارتی! (@KhabarParty) February 26, 2022

وفي سياق متصل، انتشرت صور على منصات التواصل الاجتماعي تظهر شعار ”يسقط بوتين“ مكتوبًا باللغة الإنجليزية على جدار السفارة الروسية في طهران.

عکسی در شبکه‌های اجتماعی دست‌ به دست می‌شود که نشان می‌دهد شعار "مرگ بر پوتین" به انگلیسی بر دیوار سفارت روسیه در تهران نوشته شده است.

گروهی از کاربران با اشاره به گفتگوی تلفنی رئیسی با پوتین، به موضع ایران در مورد حمله روسیه به اوکراین اعتراض می‌کنند.https://t.co/P6Se7FQwNy pic.twitter.com/Inc0AwfWU8 — BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) February 26, 2022

انتقاد للموقف الرسمي

وكان عدد من الناشطين والسياسيين الإصلاحيين قد أعلنوا رفضهم موقف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال محادثة هاتفية مع الرئيس فلاديمير بوتين التي أعلن فيها تأييده للهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.

وقال ”رئيسي“ حسب موقع الرئاسة الإيرانية: ”إن هجوم روسيا على أوكرانيا كان ردا روسيا مشروعا على استفزاز الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي“، بينما وصفت إذاعة الجمهورية الإسلامية الهجوم بأنه عملية خاصة من قبل روسيا.

ووصف السياسي الإيراني الإصلاحي، حشمت الله فلاحت بيشه، الجمعة، سياسة إبراهيم رئيسي تجاه الحرب الروسية ضد أوكرانيا بـ“الفاشلة“.

وفيما يتعلق بموقف الحكومة الإيرانية الذي أعلنه رئيسي الليلة الماضية، أشار حشمت إلى أن ”أداء رئيسي في حرب أوكرانيا هو أداء غير معهود في تاريخ الدبلوماسية الإيرانية“، مبينًا: ”هذا الموقف أوضح أن سياسة رئيسي فاشلة تجاه هذه الحرب“.

من جانبه، اعتبر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، المخاوف الأمنية بشأن الاتجاه المتنامي والاستفزازي لتوسع الناتو شرقًا مفهومة لجميع الدول المستقلة التي تعارض الهيمنة الأمريكية.

كما قال المساعد السياسي في مكتب الرئيس الإيراني، محمد جمشيدي، الجمعة، إن الهواجس الأمنية لروسيا تجاه التوسع العسكري لحلف الناتو أمر معقول تماما.

وتواصل القوات الروسية تقدمها على عدة محاور في إطار عمليتها في أوكرانيا بهدف الوصول إلى العاصمة كييف، في حين يعمل الأوكرانيون على إحباط تقدم الجيش الروسي الذي فتح جبهات عديدة على بلادهم.

وتلقى الجيش الروسي السبت الأوامر بتوسيع هجومه على أوكرانيا، رغم موجة التنديد الدولية المتنامية، مؤكدا أن كييف رفضت إجراء مفاوضات.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشنكوف في بيان له اليوم إن كل الوحدات تلقت أمرا بتوسيع الهجوم في كل الاتجاهات، بما ينسجم مع خطة العملية العسكرية.