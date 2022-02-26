وزير الخارجية الإيراني: ندرس بجدية نص اتفاق فيينا

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مساء السبت، أن بلاده تدرس بجدية نص الاتفاق النووي الذي جرى التوصل إليه في اتفاق فيينا، بعد سلسلة من المفاوضات مع القوى الدولية.

وكتب عبد اللهيان في حسابه الرسمي على ”تويتر“ أن ”محادثات فيينا وصلت إلى مرحلة حساسة وتتطلب قرارات جادة من قبل الجميع“، مضيفاً أن ”إيران تدرس بجدية نص الاتفاقية“.

وكشف عبد اللهيان أنه ”أجرى محادثات هاتفية مع جوزيف بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي“، مؤكدًا: ”كلنا نحاول التوصل إلى اتفاق جيد“، لافتاً إلى أن ”كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني يواصل مشاوراته واتصالاته مع منسق الاتحاد الأوروبي بشأن المحادثات النووية مع إيران، إنريكي مورا“.

وقال عبد اللهيان: ”لقد عكسنا خطوطنا الحمراء باتجاه الغرب، وإذا كانت لديهم الإرادة الحقيقية، فنحن مستعدون لاتفاق جيد وفوري“.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية، مساء اليوم، عن مصدر وصفته بالمطلع قوله إنه ”ينفي عقد اجتماع بشأن محادثات فيينا بحضور المرشد علي خامنئي في طهران“.

وقال المصدر الذي لم يكشف عن هويته: ”في الأيام الأخيرة كان هناك الكثير من الأخبار غير الموثوقة حول محادثات فيينا، والتي كانت غير صحيحة بشكل عام“، مضيفًا: ”الأخبار المنشورة عن عقد اجتماع بحضور المرشد الأعلى للثورة لمراجعة مسار محادثات فيينا ليست صحيحة، وهي مجرد تكهنات إعلامية“.

وأوضح المصدر الإيراني أن ”محادثات فيينا تعد إحدى قضايا الأمن القومي التي وجهتها وأدارتها ونفذتها المؤسسات المعنية منذ البداية، وأي قرار بشأنها سيستمر في نفس الاتجاه“.

وبحسب تصريحات المسؤولين الإيرانيين، فإن المجلس الأعلى للأمن القومي هو الذي يشرف على متابعة مسار المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة 4+1 بمشاركة غير مباشرة للولايات المتحدة.

وفي سياق آخر، قال مصدر رفيع في الخارجية الإيرانية للوكالة الرسمية ”إيرنا“ إنه ”لا صحة لمنح الولايات المتحدة فرصة أخيرة إلى إيران، أقصاها يوم غد الأحد، لحسم قرارها بشأن المفاوضات النووية“.

وقال المصدر: ”بعد نشر وسائل إعلام غربية خبرا حول منح الولايات المتحدة فرصة أخيرة للجمهورية الإسلامية أقصاها يوم غد الأحد لحسم قرارها الأخير في المفاوضات النووية في فيينا، هذه شائعات لا صحة لها“.

وكشف عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، مرتضى محمود وند، السبت، أنه لا توجد أخبار جيدة بشأن المفاوضات النووية الجارية في فيينا بشأن الاتفاق النووي.

وقال النائب محمود وند في جلسة للبرلمان الإيراني لمناقشة مفاوضات فيينا النووية: ”إن الأنباء التي وردت إلينا بشأن الاتفاقات ليست جيدة“، مشدداً على وجوب احترام مصالح الشعب الإيراني.

وتتفاوض إيران مباشرة مع القوى العالمية، فرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين وروسيا، لكنها تتجنب الحوار العام المباشر مع الولايات المتحدة؛ بسبب انسحاب الأخيرة من الاتفاق النووي منتصف 2018.