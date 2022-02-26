"الدفاع" الروسية تأمر قواتها في أوكرانيا بالهجوم "من جميع الاتجاهات"

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن أوامر صدرت، اليوم السبت، لجميع الوحدات الروسية في أوكرانيا باستئناف هجومها من جميع الاتجاهات، بعد توقف يوم الجمعة، بحسب وكالة ”رويترز“.

وقالت الوزارة في تكرار لتعليقات مماثلة من الكرملين إن التوقف، يوم الجمعة، جاء توقعا لإجراء محادثات بين موسكو وكييف، لكن الهجوم استؤنف بعد أن رفضت أوكرانيا التفاوض.

وأكد الرئيس فولوديمير زيلينسكي، في مقطع فيديو على فيسبوك، اليوم السبت، أن أوكرانيا أخرجت خطة الهجوم الروسية عن مسارها في اليوم الثالث من غزو بلاده.

ودعا الرئيس زيلينسكي الروس إلى الضغط على فلاديمير بوتين من أجل وقف الحرب.

كما دعا زيلينسكي، في تسجيل الفيديو نفسه، ألمانيا والمجر إلى ”التحلي بالشجاعة“ ودعم استبعاد روسيا من نظام ”سويفت“ المصرفي؛ لمعاقبة موسكو على غزو بلاده.

وقال زيلينسكي: ”صمدنا ونجحنا في التصدي لهجمات العدو“، موضحا أن ”القتال مستمر في العديد من البلدات والمناطق في البلاد، لكن جيشنا هو الذي يسيطر على كييف والمدن الرئيسة في كل أنحاء العاصمة“.

وتابع: ”أراد المحتلون شل وسط بلدنا ووضع دُماهم هناك، كما هي الحال في دونيتسك. أخرجنا خطتهم عن مسارها“، مؤكدا أن الجيش الروسي ”لم يحرز أي تقدّم“.

وأضاف أن ”العدو استخدم كل شيء ضدنا: صواريخ ومقاتلات وطائرات مسيّرة ومدفعيات ومدرعات، بالإضافة إلى مخربين ومظليين“، مشيرا إلى أن موسكو قصفت مناطق سكنية وتحاول تدمير منشآت كهربائية.

ودعا الرئيس الأوكراني الغربيين إلى أن يكونوا أكثر حزما تجاه روسيا، معتبرا أن أوكرانيا لديها ”الحق في الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي“.

وفي كلمة وجهها إلى الشعب الروسي، دعا زيلينسكي إلى الضغط على الرئيس فلاديمير بوتين لوقف هجومه على أوكرانيا.

وقال: ”نحن نعلم أن كثرا في روسيا مصدومون من دناءة الحكومة ووحشيتها“.

من جهته، قال أوليكسي كوليبا الحاكم المحلي لمنطقة كييف، اليوم السبت، إن القوات الروسية تعزز وجودها على الحدود الأوكرانية في منطقة كييف.

وأضاف أن 71 مصابا يعالجون حاليا في مستشفيات بالمنطقة، بينهم جنود ومدنيون.

وفي الإطار ذاته، أعلن رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية تشديد حظر التجول المفروض على كييف بسبب الغزو الروسي.