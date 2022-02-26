هل تندفع الصين لمساعدة روسيا في مواجهة العقوبات الغربية‎‎؟

قالت وكالة ”أسوشييتد برس“ الأمريكية اليوم السبت إن الصين هي الصديق الوحيد الذي قد يساعد روسيا في تخفيف تأثير العقوبات الاقتصادية الغربية بسبب غزوها لأوكرانيا.

لكن الوكالة لفتت إلى أن حكومة الرئيس شي جين بينغ لا تعطي أي إشارة على أنها قد تكون على استعداد للمخاطرة بوصولها إلى الأسواق الأمريكية والأوروبية.

وقالت الوكالة: ”حتى لو أرادت بكين ذلك، فإن قدرتها على دعم الرئيس فلاديمير بوتين من خلال استيراد المزيد من الغاز الروسي وسلع أخرى محدودة“.

وأشارت الوكالة إلى أن العلاقات بين بكين وموسكو تحسنت منذ أن تولى شي السلطة قبل تسعة أعوام بدافع الاستياء المشترك من واشنطن، لكن مصالحهما يمكن أن تتعارض.

ورأت أنه بينما تجري جيوشهم تدريبات مشتركة، يشعر بوتين بالقلق من الوجود الاقتصادي الصيني المتزايد في آسيا الوسطى والشرق الأقصى لروسيا.

ليس تحالفا

وقال لي شين، خبير العلاقات الدولية في جامعة شنغهاي للعلوم السياسية والقانون ”إن العلاقات بين الصين وروسيا على أعلى مستوى في التاريخ، لكنه ليس تحالفًا“.

وردا على الغزو، أعلنت واشنطن وبريطانيا والاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة وحلفاء غربيين آخرين أو وعدوا بفرض عقوبات على البنوك الروسية والمسؤولين وكبار رجال الأعمال والشركات، فضلاً عن ضوابط التصدير التي تهدف إلى تجويع الصناعات الروسية والجيش الروسي من المنتجات التقنية.

ونقلت الوكالة عن خبراء قولهم إن حكومة شي جين بينغ قد تدعم بوتين ضمن تلك الحدود وقد تستخدم الشركات الصينية الموقف لمتابعة صفقات أفضل، لكنها قد تحجم عن انتهاك العقوبات علانية واستهدافها للعقوبات.

وقال مارك ويليامز، كبير الاقتصاديين الآسيويين في مؤسسة ”كابيتال إيكونوميكس“: ”لا تريد الصين أن تتدخل بشكل كبير بحيث ينتهي بها الأمر بالمعاناة نتيجة لدعمها لروسيا“.

مصالح تجارية

وارتفعت تجارة الصين مع روسيا إلى 146.9 مليار دولار العام الماضي، لكن هذا أقل من عُشر إجمالي تجارة الصين البالغة 1.6 تريليون دولار مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وفقا للوكالة.

وقال ويليامز: ”كل هذا يتوقف على ما إذا كانوا على استعداد للمخاطرة بوصولهم إلى الأسواق الغربية لمساعدة روسيا، ولا أعتقد أنهم كذلك“.

ولفتت الوكالة إلى أن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، هي الحكومة الرئيسة الوحيدة التي لم تدن الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكتب كيفين رود، رئيس الوزراء الأسترالي السابق ورئيس جمعية آسيا، على موقع الجمعية على الإنترنت: ”من المرجح أن تثبت درجة الدعم الصيني الذي تتلقاه روسيا عاملاً حاسماً في مدى قدرتها على تحمل العواقب طويلة المدى“.

الغاز الروسي

وأوضحت الوكالة أن مشتريات الصين من الغاز الروسي بمليارات الدولارات من أجل اقتصادها المتعطش للطاقة مثلت شريان حياة بالنسبة لبوتين في أعقاب العقوبات التجارية والمالية التي فُرضت في عام 2014 بسبب استيلائه على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا.

وأمضت حكومة بوتين العقد الماضي في محاولة لتوسيع الصادرات إلى الشرق الأقصى لتقليل الاعتماد على الأسواق الأوروبية.

وأشارت الوكالة إلى أن كلا من موسكو وبكين تسعيان لإزالة الدولار، أو استخدام العملة الأمريكية بشكل أقل في التجارة، لتقليل تعرضهما للنظام المالي الأمريكي.

واشترت الصين ما يقرب من سدس إجمالي صادرات روسيا العام الماضي وكان ثلثاها من النفط والغاز، وفقًا لراجيف بيسواس، كبير الاقتصاديين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة IHS Markit في لندن.

ونبهت الوكالة إلى أن الصين تريد المزيد من الغاز، لكن موسكو لا تستطيع التسليم على الفور نظرا لأن خطوط الأنابيب التي تربط البلدين محملة بالكامل، مشيرة إلى أن البلدين وقعا صفقة توريد مدتها 30 عاما الشهر الماضي، لكنهما قالا إن الأنابيب التي تحمل هذا الغاز لن تكتمل لمدة ثلاث سنوات على الأقل.

مكاسب بأقل تكلفة

وقال لي: ”لن نستغل الصعوبات التي يواجهها الآخرون ولكن ككيان اقتصادي، ستسعى الشركات الصينية جاهدة لتحقيق أقصى قدر من المكاسب بأقل تكلفة ممكنة“.

ولم يرد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج بين مباشرة عندما سئل الجمعة عما إذا كانت بكين قد تشتري المزيد من النفط الروسي، لكنه انتقد ”العقوبات الأحادية غير القانونية“، وقال إن بكين وموسكو تواصلان ”التعاون التجاري الطبيعي“.

وأضاف بين: ”نطالب الأطراف المعنية بعدم الإضرار بالحقوق والمصالح المشروعة للصين والدول الأخرى“.