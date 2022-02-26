قديروف: أرسلنا قوات شيشانية إلى أوكرانيا‎‎

أعلن زعيم منطقة الشيشان الروسية وحليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رمضان قديروف اليوم السبت، أنه أمر بإرسال وحدات شيشانية إلى أوكرانيا، كما حث الأوكرانيين على الإطاحة بحكومتهم، بحسب ما نقلته وكالة ”رويترز“.

وفي مقطع مصور بُث على الإنترنت تباهى قديروف، بأن الوحدات الشيشانية لم تتكبد أي خسائر حتى الآن، وقال ”إن القوات الروسية يمكنها بسهولة السيطرة على المدن الأوكرانية الكبيرة، بما في ذلك العاصمة كييف، لكن مهمتها هي تجنب وقوع خسائر في الأرواح“.

وفي ذات السياق، حث بوتين أيضا الأوكرانيين، أمس الجمعة، على الانتفاض ضد حكومتهم التي يقول إنها مكونة من ”النازيين الجدد“.

وأكد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتخذ القرار الصائب لمنع أي هجوم على روسيا من أوكرانيا.

يذكر أن مقطع فيديو رصد، أمس الجمعة، عمليات تعبئة روسية في الشيشان لدعم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكان قد جمع الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، أكثر من 10 آلاف مقاتل من مؤسسات إنفاذ القانون الشيشانية، للتموضع في أكثر المناطق سخونة في أوكرانيا.

وقال رئيس الشيشان، بحسب ما نقلته وكالة ”سبوتنيك“: ”إذا كنت تريد حقًا الالتقاء بنا، فنحن ندعوك بكل سرور إلى فوج أحمد حاجي قديروف“.

وأشار قديروف أيضًا إلى أن المقاتلين الشيشانيين الذين يتم إرسالهم إلى أوكرانيا ”سيتموضعون في أكثر المواقع سخونة“.

وفي إطار الأزمة الروسية الأوكرانية، اتهمت روسيا اليوم السبت، أوكرانيا بعدم الاستجابة لدعوتها للحوار، لذا أصدرت أوامر باستكمال التقدم العسكري الروسي داخل الأراضي الأوكرانية. وقال الكرملين: ”إن أوكرانيا رفضت إجراء مفاوضات“، متهما كييف بتفويت الفرصة لهدنة.

وذكر الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن ”الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمر أمس الجمعة، بوقف تقدم القوات الرئيسية متوقعا بدء مفاوضات“.

وأفاد بيسكوف بأنه بعد أمر بوتين لم تشتبك القوات الروسية إلا مع ”مجموعات من القوميين“ على عكس القوات الأوكرانية النظامية. وأضاف في إفادة صحفية: ”بعد رفض الجانب الأوكراني المفاوضات، استؤنف تقدم القوات الروسية اليوم السبت“.