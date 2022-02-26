دون تأكيد تركي.. زيلينسكي يشكر أردوغان على منع سفن روسية من دخول البحر الأسود

نقلت وكالة رويترز عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، شكره للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على منع سفن روسية من عبور البحر الأسود، في حين لم ترد تأكيدات تركية حول هذه النقطة.

وكانت الرئاسة التركية قالت في بيان، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني، السبت، إن أنقرة تبذل جهودا من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وذكرت أن أردوغان أعرب أيضا عن تعازيه في سقوط قتلى أوكرانيين في الهجوم الروسي.

والجمعة، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن رد فعل حلف شمال الأطلسي (الناتو) والدول الغربية على هجوم روسيا على أوكرانيا لم يكن حاسما، مضيفًا أنه يأمل أن تسفر قمة الحلف عن نهج أكثر حزما، على حد تعبيره.

وقال أردوغان بعد صلاة الجمعة في إسطنبول، إنه ”لا ينبغي أن يتحول ذلك إلى موجة اعتيادية من الإدانات، كان يجب على حلف شمال الأطلسي أن يتخذ خطوة أكثر حسما“.

وأعلن حلف شمال الأطلسي ”الناتو“، أنه سيتخذ خطوات إضافية لتقوية تدابير الردع والدفاع، بعد أن بدأت روسيا غزو أوكرانيا، وأنه سيعقد قمة طارئة لدوله الأعضاء البالغ عددها 30 دولة.