دون تأكيد تركي.. زيلينسكي يشكر أردوغان على منع سفن روسية من دخول البحر الأسود

نقلت وكالة رويترز عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، شكره للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على منع سفن روسية من عبور البحر الأسود، في حين لم ترد تأكيدات تركية حول هذه النقطة.
وكانت الرئاسة التركية قالت في بيان، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني، السبت، إن أنقرة تبذل جهودا من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وذكرت أن أردوغان أعرب أيضا عن تعازيه في سقوط قتلى أوكرانيين في الهجوم الروسي.
والجمعة، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن رد فعل حلف شمال الأطلسي (الناتو) والدول الغربية على هجوم روسيا على أوكرانيا لم يكن حاسما، مضيفًا أنه يأمل أن تسفر قمة الحلف عن نهج أكثر حزما، على حد تعبيره.
وقال أردوغان بعد صلاة الجمعة في إسطنبول، إنه ”لا ينبغي أن يتحول ذلك إلى موجة اعتيادية من الإدانات، كان يجب على حلف شمال الأطلسي أن يتخذ خطوة أكثر حسما“.
وأعلن حلف شمال الأطلسي ”الناتو“، أنه سيتخذ خطوات إضافية لتقوية تدابير الردع والدفاع، بعد أن بدأت روسيا غزو أوكرانيا، وأنه سيعقد قمة طارئة لدوله الأعضاء البالغ عددها 30 دولة.
وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الخميس، إن ”الحلف سينشر قدرات وقوات على أراضيه، وإنه وضع أكثر من 100 طائرة حربية في حالة تأهب قصوى“؛ وذلك ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.
وكانت قد نقلت محطة ”إن.تي.في“ التلفزيونية، ووسائل إعلام أخرى عن الرئيس أردوغان قوله، يوم الأربعاء الماضي، إنه لا يمكن لأنقرة التخلي عن علاقاتها مع روسيا أو أوكرانيا، في الوقت الذي انتقد فيه الجهود الدبلوماسية الغربية مع موسكو، وقال إنها لا تحقق شيئا يذكر.
وخلال حديثه للصحفيين على متن طائرة عائدة من أفريقيا، كرر أردوغان عرضه للوساطة بين روسيا وأوكرانيا، وقال إن تركيا، وهي عضو في حلف شمال الأطلسي وتربطها علاقات جيدة مع كليهما، ستتخذ خطوات لا تضر بعلاقاتها الثنائية مع البلدين.
ونقلت وسائل الإعلام التركية عنه قوله: ”ليس من الممكن أن نتخلى عن أي من (البلدين)، هدفنا هو أن نتخذ خطوة من شأنها بمشيئة الله حل الأزمة دون التخلي عن أي منهما“.