في ظل غزو أوكرانيا.. ماكرون يؤكد تصميمه على دعم مولدافيا وجورجيا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت خلال محادثات بشأن أوكرانيا مع رئيستَي جورجيا ومولدافيا، ”تصميمه على دعم الشركاء في الجوار الشرقي“ للاتحاد الأوروبي ”ضد أي محاولة لإثارة التوتر وزعزعة الاستقرار“، حسب الإليزيه.

وقال ماكرون لرئيسة مولدافيا مايا ساندو والرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي: ”نقف بجانب مولدافيا وجورجيا للدفاع عن سيادتهما وأمنهما“، مشيرا إلى أنه دعا الأخيرة إلى زيارة باريس ”مطلع الأسبوع المقبل“.

وحذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق من أن الحرب في أوكرانيا ”ستطول“ و“يجب أن نستعد لها“، مشيرا إلى أن الحكومة تعد ”خطة صمود“ لمواجهة العواقب الاقتصادية للأزمة.

يذكر أن روسيا أطلقت بقرار من الرئيس فلاديمير بوتين عملية عسكرية لغزو أوكرانيا، الخميس الماضي، واستهدفت القوات الروسية العديد من المواقع والمنشآت اللوجستية والأمنية التابعة لأوكرانيا، فيما سيطرت بمساعدة قوات انفصالية على عدة مدن.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت أن العاصمة كييف لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية بعد أن شنت روسيا غزوا يوم الخميس.

وقال في رسالة بالفيديو بُثت على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به: ”لقد صمدنا ونجحنا في صد هجمات العدو، والقتال مستمر“.

وأضاف زيلينسكي: ”لدينا بالفعل دعم شبه كامل من دول الاتحاد الأوروبي لفصل روسيا عن سويفت، آمل أن تتحلى ألمانيا والمجر بالشجاعة لدعم هذا القرار، لدينا الشجاعة للدفاع عن وطننا والدفاع عن أوروبا“.

من جهته، مدد رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية كييف اليوم السبت حظر التجول في المدينة التي تتعرض لهجوم روسي مكثف لثالث يوم على التوالي.

وحذر من أن أي شخص سيكون موجودا في الشوارع بين الساعة 17,00 والساعة الثامنة سيعامل على أنه عدو.

وكتب فيتالي كليتشكو على تويتر أن حظر التجول الممتد سيطبق من الخامسة مساء حتى الثامنة صباحا يوميا لضمان زيادة فعالية الدفاع عن المدينة وسلامة سكانها.

وقال كليتشكو عبر تلغرام: ”سيعتبر جميع المدنيين الموجودين في الشوارع خلال فترة حظر التجول أعضاء في مجموعات التخريب والاستطلاع التابعة للعدو“.

يشار إلى أن خدمة الإنترنت قد تعطلت وانقطعت في بعض المناطق نتيجة التقدم الروسي في أوكرانيا، بحسب ما أورده موقع ”نت بلوكس“.

وذكر الموقع، الذي يراقب حجب مواقع الإنترنت، السبت، أن الاتصال بخدمات الإنترنت في أوكرانيا تأثر بشدة جراء الغزو الروسي لا سيما في الأجزاء الجنوبية والشرقية من البلاد حيث يتصاعد القتال.