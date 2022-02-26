زيلينسكي: أوكرانيا أخرجت خطة الهجوم الروسية عن مسارها

أكد الرئيس فولوديمير زيلينسكي في مقطع فيديو على فيسبوك، السبت، أن أوكرانيا أخرجت خطة الهجوم الروسية عن مسارها في اليوم الثالث من غزو بلاده.

ودعا الرئيس زيلينسكي الروس إلى الضغط على فلاديمير بوتين من أجل وقف الحرب.

كما دعا زيلينسكي في تسجيل الفيديو نفسه ألمانيا والمجر إلى ”التحلي بالشجاعة“ ودعم استبعاد روسيا من نظام ”سويفت“ المصرفي لمعاقبة موسكو على غزو بلاده.

وقال زيلينسكي: ”صمدنا ونجحنا في التصدي لهجمات العدو“، موضحا أن ”القتال مستمر في العديد من البلدات والمناطق في البلاد، لكن (…) جيشنا هو الذي يسيطر على كييف والمدن الرئيسة في كل أنحاء العاصمة“.

وتابع: ”أراد المحتلون شل وسط بلدنا ووضع دُماهم هناك، كما هي الحال في دونيتسك. أخرجنا خطتهم عن مسارها“، مؤكدا أن الجيش الروسي ”لم يحرز أي تقدّم“.

وأضاف أن ”العدو استخدم كل شيء ضدنا: صواريخ ومقاتلات وطائرات مسيّرة ومدفعيات ومدرعات بالإضافة إلى مخربين ومظليين“، مشيرا إلى أن موسكو قصفت مناطق سكنية وتحاول تدمير منشآت كهربائية.

ودعا الرئيس الأوكراني الغربيين إلى أن يكونوا أكثر حزما تجاه روسيا، معتبرا أن أوكرانيا لديها ”الحق في الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي“.

وفي كلمة وجهها إلى الشعب الروسي، دعا زيلينسكي إلى الضغط على الرئيس فلاديمير بوتين لوقف هجومه على أوكرانيا.

وقال: ”نحن نعلم أن كثرا في روسيا مصدومون من دناءة الحكومة ووحشيتها“.

من جهته، قال أوليكسي كوليبا الحاكم المحلي لمنطقة كييف، اليوم السبت، إن القوات الروسية تعزز وجودها على الحدود الأوكرانية في منطقة كييف.

وأضاف أن 71 مصابا يعالجون حاليا في مستشفيات بالمنطقة، بينهم جنود ومدنيون.

في ذات الإطار، أعلن رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية تشديد حظر التجول المفروض على كييف بسبب الغزو الروسي، محذرا من أن أي شخص سيكون موجودا في الشوارع بين الساعة 17,00 والساعة الثامنة سيعامل على أنه عدو.

وقال فيتالي كليتشكو عبر تلغرام: ”سيعتبر جميع المدنيين الموجودين في الشوارع خلال فترة حظر التجول أعضاء في مجموعات التخريب والاستطلاع التابعة للعدو“.

بالتزامن مع ذلك، قالت وزارة الدفاع البريطانية إن الجزء الأكبر من القوات الروسية التي تتقدم نحو العاصمة الأوكرانية كييف يبعد الآن 30 كيلومترا عن قلب المدينة.

وقالت بريطانيا، التي رفضت في وقت سابق التقارير الروسية، بأن القوات الروسية استولت على مدينة ميليتوبول في جنوب شرق البلاد، إن الجيش الأوكراني يبدي مقاومة شرسة في جميع أنحاء البلاد.