دخول 100 ألف أوكراني إلى بولندا منذ بدء الغزو الروسي

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلن نائب وزير الداخلية البولندي باول سفيرناكر السبت أن 100 ألف أوكراني عبروا الحدود البولندية منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقال سفيرناكر للصحفيين الذين التقاهم في قرية مديكا الحدودية، إنه ”منذ بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا، عبر مئة ألف شخص الحدود قادمين من أوكرانيا إلى بولندا“، مضيفا أن ”90 % من اللاجئين لديهم أماكن فعلية يتوجهون إليها في بولندا، مثل منازل أصدقاء أو أفراد أسرة، لكن الباقين قصدوا تسعة مراكز استقبال أقيمت على طول الحدود“.

وتقدم تلك المراكز وجبات طعام ورعاية طبية ومكانا للاستراحة ومعلومات ضرورية.

وقال رئيس وحدة حرس الحدود البولندي توماش براغا في المؤتمر الصحفي نفسه إن ”يوم الجمعة وحده عبر قرابة 50 ألف شخص من أوكرانيا إلى بولندا“.

وبولندا التي كان 1,5 مليون أوكراني يقيمون على أراضيها قبل الغزو الروسي وعبرت عن الدعم الراسخ لأوكرانيا، استقبلت غالبية الأوكرانيين الفارين.

وكتبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تغريدة السبت أن ”الأرقام الأخيرة تشير إلى 116 ألف شخص تقريبا فروا إلى دول مجاورة منذ 24 شباط/فبراير، ولا سيما بولندا والمجر ومولدافيا وسلوفاكيا ورومانيا“، مضيفة أن ”الأرقام ترتفع“.

ومع بدء الغزو الروسي فجر الخميس، ضاقت الطرق بعشرات آلاف الأوكرانيين الذين يصلون إلى حدود الاتحاد الأوروبي في مولدافيا وبولندا، وكذلك في المجر ورومانيا.

وكتب فيليبو غراندي على تويتر: ”فر أكثر من خمسين ألف لاجىء أوكراني من بلادهم في أقل من 48 ساعة، معظمهم نحو بولندا ومولدافيا، ويتجه كثر آخرون إلى الحدود“، موجها ”الشكر الكبير إلى الحكومات ومواطني الدول التي تبقي حدودها مفتوحة وتستقبل اللاجئين“.

وفي تغريدة أخرى، وجه غراندي شكرا خاصا إلى رئيسة مولدافيا مايا ساندو ”بعد سماحها لمن فروا من أوكرانيا بعبور الحدود مع مولدافيا في شكل آمن“، مؤكدا لها أن مفوضية اللاجئين ”ستبذل ما في وسعها للمساعدة في تعبئة المساعدة الدولية في وقت تستقبلون“ الأوكرانيين.

وتقاتل القوات الأوكرانية الجمعة عناصر من الجيش الروسي في العاصمة كييف، في اليوم الثالث لاجتياح أطلقه الرئيس فلاديمير بوتين غير المكترث بالعقوبات الغربية والذي دعا الجيش الأوكراني إلى تولي السلطة.