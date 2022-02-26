وكالة: فرنسا تحتجز سفينة يشتبه بانتهاكها العقوبات على روسيا

كشف مسؤول فرنسي بأن الشرطة البحرية احتجزت في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت سفينة قالت السلطات الفرنسية ”إنها قد تكون مملوكة لشركة روسية يشتبه بانتهاكها العقوبات التجارية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا“.

وقال الكابتن البحري فيرونيك ماجنين، بحسب ما نقلته وكالة ”رويترز“: ”إنه تم تحويل خط سير السفينة إلى ميناء بولوني سور مير الفرنسي بين الساعة الثالثة والرابعة صباحا بتوقيت جرينتش، مضيفا أن مسؤولي الجمارك يقومون بعمليات تفتيش.

وبعد فترة وجيزة من احتجاز السفينة، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن السفارة الروسية في فرنسا اليوم، أن السفارة طلبت تفسيرا من السلطات الفرنسية فيما يتعلق بمصادرة سفينة بضائع روسية في القنال الإنجليزي.

في غضون ذلك، حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت من أن الحرب في أوكرانيا ”ستطول“ و“يجب أن نستعد لها“، مشيرا إلى أن الحكومة تعد ”خطة صمود“ لمواجهة العواقب الاقتصادية للأزمة.

وقال ماكرون لدى افتتاح المعرض الدولي للزراعة في باريس ”عادت الحرب إلى أوروبا (…) هذه الحرب ستطول“، مشددا على أنها ”لن تكون بلا عواقب على عالم الزراعة“.

وأضاف: ”من المؤكد أنه ستكون هناك عواقب على صادراتنا في القطاعات الرئيسية“، مثل النبيذ والحبوب والعلف، موضحا ”نحن بصدد وضع خطة صمود“.

واليوم السبت، قال متحدث باسم الجيش الفرنسي، إن فرنسا قررت إرسال معدات عسكرية دفاعية إلى أوكرانيا لدعمها في مواجهة الغزو الروسي مضيفا أن مسألة قضية إرسال أسلحة هجومية لا تزال محل بحث.