الإمارات تدعو إلى وقف التصعيد والأعمال العدائية في أوكرانيا

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة في بيان أمام مجلس الأمن الدولي، إلى وقف التصعيد والأعمال العدائية في أوكرانيا.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيانها، الذي نشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، على أن ما وصفتها بـ ”التطورات الخطيرة في أوكرانيا تقوض الأمن والسلم الإقليميين والدوليين“.

ودعا البيان، الذي تلته السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع لمجلس الأمن، إلى ”خفض التصعيد بشكل فوري وإنهاء الأعمال العدائية“.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن قلقها بشكل خاص تجاه التداعيات المترتبة على المدنيين المتواجدين في أوكرانيا، وعلى المنطقة والمجتمع الدولي بأسره.

وشدد البيان على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، داعيةً كافة الأطراف إلى احترام القانون الإنساني الدولي، وإعطاء الأولوية لحماية المدنيين، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وأوضحت المندوبة الإماراتية أن بلادها مستعدة للعمل مع أعضاء مجلس الأمن لخفض التصعيد ووقف الأعمال العدائية.

وقالت نسيبة: ”إن نتيجة التصويت على القرار الخاص بأوكرانيا هي مجرد تحصيل حاصل، ولكن يجب أن تبقى قنوات الحوار مفتوحة أكثر من أي وقت مضى، ويتعين علينا جميعا السعي لتحقيق ذلك“.

وأضافت المندوبة الإماراتية: ”إن انتماءنا لمنطقة الشرق الأوسط يجعلنا ندرك تماما الأهمية البالغة لوجود بيئة أمنية إقليمية مستقرة، والحاجة لخفض التصعيد والدبلوماسية والانخراط في الحوار، وبحكم تجربتنا، نتفهم أيضا ضرورة وجود مشاورات شاملة“.

وشددت المندوبة الإماراتية على أن بلادها ملتزمة باحترام مبادئ السلامة الإقليمية والسيادة والاستقلال لكافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، معربةً عن دعمها لمختلف المبادرات والقنوات الدبلوماسية الرامية لحل الأزمة.

وكانت الإمارات امتنعت، الليلة الفائتة، عن التصويت على مشروع قرار بخصوص أوكرانيا اقترحته الولايات المتحدة.

وفشل مجلس الأمن الدولي، في تبني مشروع القرار نتيجة استخدام روسيا حق النقض ”الفيتو“ بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن.

وصوت لصالح مشروع القرار 11 عضوا في مجلس الأمن، وامتنعت الصين والهند والإمارات عن التصويت على نص المشروع الذي صاغته الولايات المتحدة.

وقالت ليندا توماس، سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة: ”نحن نقف صفا واحدا في دعم أوكرانيا وشعبها رغم وجود دولة عضوة دائمة متهورة وغير مسؤولة تسيء استخدام صلاحياتها في مهاجمة جارتها، وإشاعة الفوضى في الأمم المتحدة والنظام العالمي“، في إشارة إلى روسيا.