روسيا تتهم وسائل إعلام محلية بتقديم معلومات مغلوطة وتهددها بالحظر

اتهمت هيئة تنظيم الاتصالات الروسية 10 مؤسسات إعلامية محلية، اليوم السبت، بتقديم معلومات مغلوطة عما تصفها روسيا بأنها عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

وأمرت الهيئة وسائل الإعلام بحذف المعلومات المسيئة وإلا ستحظر مواقعها الإلكترونية، ومصادرها الإعلامية.

إلى ذلك، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن دميتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن القومي أن روسيا سترد على مصادرة أموال مواطنيها أو شركاتها في الخارج بمصادرة أموال الأفراد والشركات الأجنبية في روسيا.

وقالت الوكالة نقلًا عن ميدفيديف إن موسكو لا تستبعد تأميم أصول الشركات المسجلة في الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وغيرها من البلدان ”غير الصديقة“.

وأعلنت موسكو، الجمعة، أنها فرضت ”قيودًا على الوصول“ إلى فيسبوك في روسيا ردًا على فرض عملاق التواصل الاجتماعي ”رقابة“ على وسائل إعلام روسية، و“انتهاكه“ حقوق المواطنين الروس وحرياتهم.

وقالت الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات ”روسكوم نادزور“ في بيان إنه ”وفقًا لقرار المدّعي العام بشأن شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، فرضت روسكوم نادزور، اعتبارًا من 25 شباط/ فبراير، إجراءات لتقييد الوصول“ إلى فيسبوك، دون أن تحدّد طبيعة هذه القيود ولا نطاقها.

وبعد ساعات أعلنت الهيئة أنها ”حدّت جزئيًا من الوصول إلى ”فيسبوك“ من خلال إبطاء عمل الموقع“ في روسيا، على غرار ما هو عليه وضع ”تويتر“ في هذا البلد منذ سنوات.

واتهمت الهيئة عملاق التواصل الأمريكي بتقييد الحسابات الرسمية لكل من قناة ”زفيزدا“ الروسية المرتبطة بوزارة الدفاع، ووكالة الأنباء العامة ”ريا نوفوستي“، وموقعي لينتا وغازيتا الروسيين الإخباريين.

وأضاف البيان أن ”روسكوم نادزور طلبت من إدارة ”ميتا“ رفع القيود التي فرضها ”فيسبوك“ على وسائل الإعلام الروسية وشرح سبب فرضها، لكن مالكي الشبكة تجاهلوا هذه الطلبات“.

وأكدت الهيئة أنها رصدت 23 ”حالة رقابة“ فرضها ”فيسبوك“ على وسائل إعلام ومحتويات روسية على الإنترنت، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2020.

ولفت البيان إلى أن ”مكتب المدعي العام قرر، بالتشاور مع وزارة الخارجية، اعتبار شبكة التواصل الاجتماعي متورطة في انتهاك حقوق الإنسان، والحريات الأساسية، وكذلك أيضًا حقوق مواطني روسيا، وحرياتهم“.

ويأتي القرار في وقت تسببت فيه روسيا بأزمة جيوسياسية كبيرة بشنّها عملية عسكرية ضخمة ضدّ أوكرانيا.