فرنسا وهولندا والتشيك ترسل أسلحة وذخيرة إلى أوكرانيا

قال متحدث باسم الجيش الفرنسي اليوم السبت إن فرنسا قررت إرسال معدات عسكرية دفاعية إلى أوكرانيا لدعمها في مواجهة الغزو الروسي مضيفا أن مسألة قضية إرسال أسلحة هجومية لا تزال محل بحث.

وقال متحدث باسم رئيس أركان الجيش الفرنسي للصحفيين في إفادة ”تعرفون أن شحن المعدات مسألة معقدة في الوقت الحالي“.

من جانبها، أعلنت الحكومة الهولندية في رسالة إلى البرلمان، اليوم السبت، أنها ستقدم لأوكرانيا 200 صاروخ من صواريخ الدفاع الجوي في أسرع وقت ممكن.

وقالت الحكومة إنها ستنقل موظفي السفارة الهولندية من مدينة لفيف غرب أوكرانيا إلى ياروسلاف عبر الحدود في بولندا بسبب تدهور الوضع الأمني.

وجاء في الرسالة أنه ”بناءً على طلبات من أوكرانيا ستقدم هولندا 200 صاروخ ستينجر للدفاع الجوي تهدف وزارة الدفاع إلى تسليم هذه المعدات في أسرع وقت ممكن“.

وتأتي الصواريخ بعد معدات أخرى وعدت بها هولندا بالفعل، في وقت سابق هذا الشهر، بما في ذلك البنادق، والذخيرة، وأنظمة الرادار، وروبوتات للكشف عن الألغام.

على صعيد متصل، قالت وزارة الدفاع التشيكية إن الحكومة وافقت، اليوم السبت، على إرسال أسلحة وذخيرة بقيمة 188 مليون كرونة (8.57 مليون دولار) لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد هجوم روسيا.

وأضافت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على ”تويتر“، أن ”الشحنة التي تشمل أسلحة آلية، وبنادق هجومية، وأسلحة خفيفة أخرى، سيتم تسليمها من الجانب التشيكي إلى موقع تختاره أوكرانيا“، مؤكدة أن ”مساعداتنا لم تنتهِ بعد“.