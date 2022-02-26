لاتفيا تستقبل موظفي السفارة الأوكرانية في موسكو

قالت وزارة الخارجية في لاتفيا، اليوم السبت، إن موظفي السفارة الأوكرانية في موسكو يغادرون إلى لاتفيا.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية في لاتفيا: ”جاء هذا بناءً على التماس قدموه ووافقنا على الفور، ونحن نساعدهم في العملية، ونساعد بتوفير أماكن الإقامة لهم“.

ورفضت الإفصاح عما إذا كان موظفو السفارة قد وصلوا بالفعل إلى لاتفيا، مشيرة إلى مخاوف أمنية.

وتواصلت، اليوم السبت، ولليوم الثالث على التوالي، العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث تم سماع قصف وسط العاصمة كييف، في أعقاب أنباء عن إطلاق نار في نفس المنطقة، ووقوع هجوم على قاعدة عسكرية في كييف.

وقال مستشار وزير الداخلية الأوكراني، أنطون هيراشينكو، إن صاروخًا أصاب مبنى سكنيًا في العاصمة الأوكرانية كييف في وقت سابق، اليوم السبت، ولم يسفر عن سقوط قتلى.

وذكر هيراشينكو أن ”روسيا تكذب بشأن عدم قصف البنية التحتية المدنية“، مضيفًا أنه ”تم قصف ما لا يقل عن 40 موقعًا للبنية التحتية المدنية، وأن القوات الروسية تقصف مواقع مدنية“.

من جهته، قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، صباح اليوم السبت، إن عشرات الأشخاص أصيبوا في قتال خلال الليل في كييف.

وأضاف أنه ”حتى الساعة السادسة صباحًا بالتوقيت المحلي (04:00 بتوقيت غرينتش) أُصيب 35 شخصًا بينهم طفلان“.

ولم يتضح ما إذا كان يشير فقط إلى المدنيين.

وذكر كليتشكو أنه ”ليس هناك حاليًا وجود عسكري روسي كبير في كييف“، لكنه قال إن ”المجموعات التخريبية نشطة“.

كما قال مستشار بمكتب الرئيس الأوكراني، اليوم السبت، إن قتالا يدور بالقرب من خيرسون، وميكولايف، وأوديسا، جنوب أوكرانيا. يدور

وأضاف المستشار ميخايلو بودولياك في إفادة صحفية أن ”قتالًا عنيفًا يدور بالقرب من ماريوبول .. ولكن ليس هناك أي احتمال لاستسلام ماريوبول أو سقوطها“.

بدورها، نقلت وكالة ”إنترفاكس“ الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع قولها، اليوم السبت، إن القوات الروسية استولت على مدينة ميليتوبول جنوب شرق أوكرانيا.

وأضافت الوزارة أن ”القوات الروسية أطلقت صواريخ كروز من الجو، والسفن، لشن ضربات ليلًا على أهداف عسكرية في أوكرانيا“.

إلى ذلك، دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم السبت، إلى عزل روسيا بالكامل، بما في ذلك فرض حظر على مبيعات النفط الخام الروسي.

وكتب كوليبا على ”تويتر“: ”أطالب العالم بعزل روسيا بالكامل، وطرد سفرائها، وحظر نفطها، وتدمير اقتصادها“.