تحمل صواريخ موجهة.. مدمرة أمريكية تبحر عبر مضيق تايوان

أبحرت سفينة حربية أمريكية عبر مضيق تايوان اليوم السبت، في إطار ما يسميه الجيش الأمريكي نشاطا اعتياديا، وهو عادة ما يثير غضب الصين.

وقال الأسطول السابع الأمريكي إن المدمرة ”رالف جونسون“، وهي مدمرة من طراز ”آرلي بيرك“ التي تحمل صواريخ موجهة، أبحرت عبر المياه الدولية بصورة ”اعتيادية“.

وذكر المتحدث باسم الأسطول السابع نيكولاس لينجو في بيان له: ”عبور السفينة لمضيق تايوان يظهر التزام الولايات المتحدة بحرية الملاحة المفتوحة في منطقة المحيطين الهندي والهادي… الجيش الأمريكي يحلق ويبحر ويعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي“.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن السفينة أبحرت عبر المضيق في اتجاه الشمال، وإن قواتها راقبت عبورها ولم تلحظ أي شيء خارج عن المألوف.

ونددت وزارة الخارجية الصينية يوم 8 فبراير الجاري بأحدث بيع مزمع لأسلحة أمريكية إلى تايوان، قائلة إنها تقوض على نحو خطير أمن وسيادة البلاد.

وقال المتحدث تشاو لي جيان في تصريح له إن الصين ستتخذ إجراءات صارمة لدعم مصالحها الأمنية.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد قالت إن الولايات المتحدة وافقت على بيع معدات وخدمات قيمتها 100 مليون دولار لتايوان من أجل ”صيانة وتحسين والحفاظ“ على منظومة باتريوت للدفاع الصاروخي التي تستخدمها الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي والتي تطالب الصين بالسيادة عليها.

وذكر بيان صادر عن وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي الأمريكية أنها أخطرت الكونغرس بعد موافقة وزارة الخارجية على الصفقة، التي طلبتها سفارة تايوان الفعلية في واشنطن.

وقالت الوكالة في بيان إن تحديث منظومة باتريوت للدفاع الجوي ”سيساعد في تحسين أمن (تايوان) والحفاظ على الاستقرار السياسي والتوازن العسكري والاقتصادي والتقدم في المنطقة“.

وأضافت الوكالة ”هذا البيع المقترح يخدم المصالح القومية والاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة من خلال دعم جهود (تايوان) المستمرة لتحديث قواتها المسلحة والحفاظ على قدرة دفاعية يمكن التعويل عليها“.

وأفادت بأن المتعاقدين الرئيسيين سيكونان ”رايثيون تكنولوجيز“ و“لوكهيد مارتن“، فيما قالت وزارة الخارجية التايوانية إنها ”ترحب بشدة“ بالقرار.

وأضافت في بيان: ”في مواجهة توسع الصين العسكري المستمر وتحركاتها الاستفزازية، ستحافظ بلادنا على أمنها القومي بدفاع قوي وستواصل تعميق الشراكة الأمنية الوثيقة بين تايوان والولايات المتحدة“.