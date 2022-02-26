الصين تؤكد رغبتها في التعاون مع كوريا الشمالية

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

شدد الرئيس الصيني شي جين بينغ على أهمية التعاون بين بكين وبيونغ يانغ في ضوء وضع جديد طبيعته غير محددة، بحسب ما نقلت عنه، اليوم السبت، وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية.

وقال شي، في رسالة إلى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، إن ”بكين مستعدة لتطوير علاقات الصداقة والتعاون بين الصين وكوريا الشمالية في ضوء الوضع الجديد الذي لم يتم تحديد طبيعته“، بحسب الوكالة.

وبكين أهم حليف اقتصادي لبيونغ يانغ منذ الحرب الكورية في الخمسينيات من القرن الماضي، في حين تسهم الصين بأكثر من 90% من التجارة الثنائية لكوريا الشمالية التي تعاني اقتصاديًا جراء العقوبات الدولية، وبسبب إغلاقها حدودها في 2020 لحماية نفسها في مواجهة جائحة كوفيد.

وقال توماس أوجيا كينتانا، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان، في أواخر شباط/فبراير، إن ”الإجراءات الصارمة التي اتخذتها البلاد لمواجهة الجائحة أدت إلى تفاقم أزمة الغذاء“.