الجيش الأوكراني يعلن صد هجوم روسي بشارع رئيسي في كييف

قالت القوات الأوكرانية السبت إنها صدت ”هجوما“ ليليا شنه جنود روس على أحد مواقعها في شارع النصر، وهو أحد الشرايين الرئيسية في كييف.

وكتبت القوات البرية في الجيش الأوكراني على فيسبوك ”الهجوم تم صده“، من دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل بشأن مكان هذه المواجهة.

وقالت تقارير متطابقة إن محيط العاصمة الأوكرانية كييف، يشهد منذ ساعات الصباح الباكر لليوم السبت، معارك عنيفة، وسط أنباء عن محاولة القوات الروسية استهداف محطة توليد الكهرباء في كييف.

وتوقع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي أنّ تحاول القوات الروسيةالاستيلاء على كييف خلال الساعات القادمة.

وقال زيلينسكي في رسالة مصوّرة نشرها الموقع الإلكتروني للرئاسة ”لا يمكننا أن نخسر العاصمة. أتوجّه إلى المدافعين عنّا، رجالاً ونساءً في جميع الجبهات: ، سيستخدم العدو كلّ قواته لاختراق دفاعاتنا بأكثر الطرق خسّة وقسوة ولا إنسانية“.

وأضاف الرئيس الأوكراني أن ”العديد من مدننا تتعرض للهجوم الوضع هذه الليلة أصعب مما كان عليه في النهار“.

وفي الإطار ذاته، قال الجيش الأوكراني إنه صد هجوما روسيا على أحد قواعده في العاصمة كييف، في الوقت الذي نقلت فيه وكالة رويترز عن شهود عيان وسط العاصمة كييف صباح اليوم، سماعهم صوت المدفعية وبشكل كثيف، ما يدل على اقتراب القوات الروسية من مركز العاصمة الأوكرانية.

وأكد شهود العيان سماعهم دوي انفجارات عنيفة ومتتالية وسط العاصمة كييف، في الوقت الذي التزم فيه السكان بالبقاء في الملاجئ.