تعيين السوداني أمين عوض منسقا للأمم المتحدة بشأن أزمة أوكرانيا

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، عن تعيين السوداني أمين عوض، منسقا للأمم المتحدة بشأن الأزمة في أوكرانيا.

وشغل أمين عوض منصب المنسق الإقليمي لشؤون اللاجئين في العراق لدى المفوضية منذ العام 2014، كذلك المنسق الإقليمي لشؤون اللاجئين في سوريا من العام 2013.

كما شغل الدبلوماسي السوداني، منصب مدير لإدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة منذ العام 2013.

ويحمل عوض شهادة عليا في إدارة التنمية الدولية، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية.

ويأتي قرار الأمين العام للأمم المتحدة، بعد جلسة لمجلس الأمن للتصويت على قرار يدين العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأفشلت روسيا مشروع القرار بعد استخدامها حق النقض ”الفيتو“.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة روسيا إلى إعادة ”الجنود إلى ثكناتهم“، مشدداً على ضرورة ”منح السلام فرصة أخرى“ بعد الفيتو الذي استخدمته موسكو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار ”يستنكر“ غزوها لأوكرانيا.

وقال غوتيريش في تصريح مقتضب أمام وسائل الإعلام بعد جلسة مجلس الأمن ”لن نستسلم أبدا“ لتحقيق السلام، رافضاً الردّ على أي أسئلة.

وصوّت 11 عضواً من أعضاء المجلس الـ15 لصالح النص، بينما امتنعت عن التصويت الدول الثلاث الباقية وهي الصين والهند والإمارات العربية المتّحدة.

وقال دبلوماسي إنّه تمّ التخفيف من لهجة مشروع القرار قبل ساعات من التصويت وذلك من أجل ”ضمان“ أن تمتنع هذه الدول الثلاث عن التصويت بدلاً من أن تصوّت ضدّ النصّ. وبذلك خفّفت في مشروع القرار الذي تمّ التصويت عليه كلمة ”يدين“ إلى ”يستنكر“ وحذفت منه أيضاً الإشارة إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة.

وقال دبلوماسيون إن مشروع قرار مشابهاً سيطرح في الأيام المقبلة على التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة (193 عضواً) حيث لا تملك أي دولة حقّ النقض.

ويعتقد عدد من السفراء أنّه نظراً إلى ”الكارثة“ الجارية في أوكرانيا، فإن أكثر من مئة دولة يمكن أن تصوت لصالح مشروع القرار في الجمعية العامة.

ووصف مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة مشروع قرار مجلس الأمن الدولي لإدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بأنه مناهض لروسيا، مؤكدا أن القوات الروسية لا تقصف المدن الأوكرانية.

ووجه المبعوث الروسي الشكر لأعضاء مجلس الأمن الذين لم يؤيدوا مشروع القرار.

من جهته قال مبعوث أوكرانيا لدى الأمم المتحدة: ”علينا أن نتحمل الليلة.. مصير أوكرانيا يتقرر الآن“ في إشارة لمحاولة القوات الروسية السيطرة على العاصمة الأوكرانية كييف هذه الليلة بحسب تصريح ادلى به الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قبيل بدء جلسة مجلس الأمن، قال فيه إن القوات الروسية ستحاول هذه الليلة الاستيلاء على كييف حيث تدور معارك ضارية.

وقال زيلينسكي في رسالة مصوّرة نشرها الموقع الإلكتروني للرئاسة ”يجب أن أقولها بصراحة تامة: هذه الليلة ستكون أصعب مما كان عليه النهار. العديد من مدن بلادنا يتعرّض للهجوم“.