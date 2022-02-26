غوتيريش: على الجنود الروس "العودة إلى ثكناتهم"

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة روسيا إلى إعادة ”الجنود إلى ثكناتهم“، مشدداً على ضرورة ”منح السلام فرصة أخرى“ بعد الفيتو الذي استخدمته موسكو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار ”يستنكر“ غزوها لأوكرانيا.

وقال غوتيريش في تصريح مقتضب أمام وسائل الإعلام بعد جلسة مجلس الأمن ”لن نستسلم أبدا“ لتحقيق السلام، رافضاً الردّ على أي أسئلة.

وياتي تصريح غوتيريش بعد، استخدام روسيا في مجلس الأمن الدولي الجمعة،حقّ النقض (الفيتو) ضدّ مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة وألبانيا يستنكر ”بأشدّ العبارات عدوانها على أوكرانيا“ ويدعوها إلى سحب قواتها من هذا البلد ”فورا“.

وصوّت 11 عضواً من أعضاء المجلس الـ15 لصالح النص، بينما امتنعت عن التصويت الدول الثلاث الباقية وهي الصين والهند والإمارات العربية المتّحدة.

وقال دبلوماسي إنّه تمّ التخفيف من لهجة مشروع القرار قبل ساعات من التصويت وذلك من أجل ”ضمان“ أن تمتنع هذه الدول الثلاث عن التصويت بدلاً من أن تصوّت ضدّ النصّ. وبذلك خفّفت في مشروع القرار الذي تمّ التصويت عليه كلمة ”يدين“ إلى ”يستنكر“ وحذفت منه أيضاً الإشارة إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة.

وقال دبلوماسيون إن مشروع قرار مشابهاً سيطرح في الأيام المقبلة على التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة (193 عضواً) حيث لا تملك أي دولة حقّ النقض.

ويعتقد عدد من السفراء أنّه نظراً إلى ”الكارثة“ الجارية في أوكرانيا، فإن أكثر من مئة دولة يمكن أن تصوت لصالح مشروع القرار في الجمعية العامة.

ووصف مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة مشروع قرار مجلس الأمن الدولي لإدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بأنه مناهض لروسيا، مؤكدا أن القوات الروسية لا تقصف المدن الأوكرانية.

ووجه المبعوث الروسي الشكر لأعضاء مجلس الأمن الذين لم يؤيدوا مشروع القرار.

من جهته قال مبعوث أوكرانيا لدى الأمم المتحدة: ”علينا أن نتحمل الليلة.. مصير أوكرانيا يتقرر الآن“ في إشارة لمحاولة القوات الروسية السيطرة على العاصمة الأوكرانية كييف هذه الليلة بحسب تصريح ادلى به الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قبيل بدء جلسة مجلس الأمن، قال فيه إن القوات الروسية ستحاول هذه الليلة الاستيلاء على كييف حيث تدور معارك ضارية.

وقال زيلينسكي في رسالة مصوّرة نشرها الموقع الإلكتروني للرئاسة ”يجب أن أقولها بصراحة تامة: هذه الليلة ستكون أصعب مما كان عليه النهار. العديد من مدن بلادنا يتعرّض للهجوم“.

وأضاف ”اهتمام خاص بكييف… لا يمكننا أن نخسر العاصمة“.

وقال مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة إنه يجب احترام سيادة ووحدة أراضي جميع الدول، مؤكدا أن بلاده ترحب وتشجع جميع الجهود الرامية للتوصل لحل دبلوماسي بشأن الأزمة الأوكرانية.

وأشار إلى أن التسوية النهائية للأزمة الأوكرانية تتطلب التخلي عن عقلية الحرب الباردة.

ومنذ بدء الغزو العسكري لأوكرانيا ليل الأربعاء الخميس، تقول روسيا التي يتهمها الغرب والأمين العام للأمم المتحدة بانتهاك ميثاق المنظمة الدولية، إنها تتصرف دفاعا عن النفس بموجب المادة 51 من الوثيقة التأسيسية للمنظمة.