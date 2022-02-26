أستراليا تشدد عقوباتها على روسيا وتعتزم معاقبة بوتين

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

شددت أستراليا السبت عقوباتها على روسيا على خلفية غزوها لأوكرانيا، مستهدفة خصوصا عددا من الأوليغارشيين، فيما تعتزم كانبيرا أن تحذو حذو حلفائها عبر معاقبة الرئيس فلاديمير بوتين مباشرة، وفق ما أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية السبت.

وقالت ماريز باين إن كانبيرا قررت فرض عقوبات مالية على ثمانية من النخبة القريبة من بوتين وعلى 339 عضوا في البرلمان الروسي ”لتسهيلهم“ الهجوم.

وذكرت أن العقوبات شملت أيضا شخصيات حكومية في بيلاروس ”لتشجيعهم الغزو“.

وقالت باين إنها تسعى الى الحصول على مشورة بشأن الطريقة التي يمكن بواسطتها لأستراليا ان تحذو حذو حلفائها في فرض عقوبات على بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف شخصيا.

واعتبرت أن ”معاقبة القادة إجراء استثنائي، لكن الأمر يتعلق بوضع استثنائي“.

كانت أستراليا أعلنت في وقت سابق فرض عقوبات على ثمانية من كبار مستشاري بوتين الأمنيين وعلى 25 شخصية اخرى، إضافة إلى أربعة كيانات تؤمن معدات عسكرية وأربع مؤسسات مالية.

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه البيت الأبيض أنّ الولايات المتّحدة ستحذو حذو الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وتفرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف، بما في ذلك منعهما من دخول أراضيها.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية جين ساكي للصحافيين إنّ منع السفر إلى الولايات المتحدة سيكون ”جزءاً“ من العقوبات التي قررت الولايات المتحدة فرضها على بوتين ولافروف لدورهما في غزو أوكرانيا.

وأضافت ”إنّه عنصر اعتيادي“ في العقوبات التي تستهدف شخصيات أجنبية، مكرّرة أنّ تفاصيل هذه العقوبات التاريخية على الرئيس الروسي ستكشف لاحقا.

كما حذّرت ساكي من أنّه إذا حاولت القوات الروسية التي تغزو منذ فجر الخميس أوكرانيا، استهداف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي فإنّ ذلك سيشكّل ”عملاً مروّعاً“.

وبذلك ينضمّ بوتين إلى قائمة قصيرة من القادة الذين فرضت عليهم الولايات المتحدة عقوبات مباشرة، بمن فيهم المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون والرئيس السوري بشار الأسد.

ووصفت وزارة الخزانة الأميركية القرار بأنه ”نادر للغاية“، قبل أن تفصّل في بيان آلية هذه العقوبات.

وأضافت أنّ العقوبات ستطبق أيضاً على وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو وساعده الأيمن فاليري غيراسيموف.

وأوضحت وزارة الخزانة أنّ الأشخاص الخاضعين للعقوبات ستجمّد كلّ أصولهم في الولايات المتحدة، وسيمنع أيّ شخص أو كيان في الولايات المتّحدة من التعامل معهم.

وسارعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى الردّ على قرار واشنطن. وقالت للتلفزيون الروسي مخاطبة الدول الغربية إنّ ”العقوبات بحقّ الرئيس ووزير خارجية البلاد هي مثال وإثبات على العجز المطلق لسياستكم الخارجية“.

ولاحقاً اعلنت ساكي على تويتر أنّ الولايات المتحدة ستفرض أيضاً عقوبات على ”صندوق الاستثمار المباشر الروسي“، وهو هيئة عامة مهمتها جذب الاستثمارات إلى الاقتصاد الروسي.