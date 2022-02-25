كندا تفرض عقوبات على بوتين ولافروف

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أنّ بلاده فرضت ”حزمة ثالثة من العقوبات“ على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، مشيراً إلى أنّ هذه العقوبات تستهدف خصوصا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف وكذلك النظام البيلاروسي ”الذي سهّل هذا الغزو“.

وقال ترودو ”سنفرض عقوبات على الرئيس بوتين ورفاقه الذين هندسوا هذه الحرب الهمجية“، معتبراً أنّ ”هؤلاء الرجال يتحمّلون أكبر قدر من المسؤولية عن الموت والدمار الذي يحدث في أوكرانيا“، مشيراً أيضاً إلى أنّ بلاده ”تدعم بقوة“ إقصاء روسيا من نظام سويفت للتعاملات المصرفية الدولية.

وأعلن البيت الأبيض الجمعة أنّ الولايات المتّحدة ستحذو حذو الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وتفرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف، بما في ذلك منعهما من دخول أراضيها.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية جين ساكي للصحافيين إنّ منع السفر إلى الولايات المتحدة سيكون ”جزءاً“ من العقوبات التي قررت الولايات المتحدة فرضها على بوتين ولافروف لدورهما في غزو أوكرانيا.

وأضافت ”إنّه عنصر اعتيادي“ في العقوبات التي تستهدف شخصيات أجنبية، مكرّرة أنّ تفاصيل هذه العقوبات التاريخية على الرئيس الروسي سيتم كشفها في وقت لاحق.

كما حذّرت ساكي من أنّه إذا حاولت القوات الروسية التي تغزو منذ فجر الخميس أوكرانيا، استهداف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي فإنّ ذلك سيشكّل ”عملاً مروّعاً“.

وبذلك ينضمّ بوتين إلى قائمة قصيرة من القادة الذين فرضت عليهم الولايات المتحدة عقوبات مباشرة، بمن فيهم المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون والرئيس السوري بشار الأسد.

وسارعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى الردّ على قرار واشنطن.

وقالت زاخاروفا للتلفزيون الروسي مخاطبة الدول الغربية إنّ ”العقوبات بحقّ الرئيس ووزير خارجية البلاد هي مثال وإثبات على العجز المطلق لسياستكم الخارجية“.

وفي وقت سابق، أظهرت قائمة بريطانية للعقوبات، الجمعة، أن بريطانيا فرضت عقوبات تشمل تجميد الأصول على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لإصداره الأمر بشن غزو على أوكرانيا، وعلى وزير الخارجية، سيرغي لافروف، الذي قالت إنه ”صانع قرار رئيس في الحكومة الروسية“، وفق ما أوردته، وكالة ”رويترز“.

وكان وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أعلن، الجمعة، أن ”بلاده ترغب بعزل روسيا عن نظام – سويفت – للمدفوعات العالمية بين البنوك“.

وصرح الوزير البريطاني والاس، لهيئة الإذاعة البريطانية ”بي.بي.سي“: ”نود أن نذهب إلى ما هو أبعد، نود استخدم نظام -سويفت- هذا هو النظام المالي الذي يسمح للروس بنقل الأموال حول العالم لتلقي مدفوعات مقابل الغاز.. لكن كما تعلمون مثل أشياء كثيرة هذه منظمات دولية، وإذا لم تكن كل دولة تريد طردهم من نظام ”سويفت“، سيصبح الأمر صعبًا“، وفق ما نقلته ”رويترز“.