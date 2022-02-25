إعلام عبري: موسكو تشرح للسفير الإسرائيلي أسباب عمليتها العسكرية في أوكرانيا

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، إن الخارجية الروسية استدعت السفير الإسرائيلي وقدمت له توضيحات بشأن العملية العسكرية التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا، بعد إدانة تل أبيب للحرب هناك.

وبحسب ما ذكره موقع ”واللا“ الإسرائيلي، فإن ”الخارجية الروسية استدعت السفير الإسرائيلي لدى روسيا، أليكس بن تسفي، اليوم الجمعة، بعد الإدانة الإسرائيلية للغزو الروسي لأوكرانيا“.

وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أكد في لقاء مع السفير الإسرائيلي أن ”العملية العسكرية في أوكرانيا تهدف لحماية المدنيين في منطقة دونباس“ شرق أوكرانيا.

ونقل الموقع عن، بوغدانوف، قوله: ”نأمل أن تتعامل إسرائيل بالفهم الواجب مع الأسباب التي دفعت القيادة الروسية للشروع بهذه العملية“.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، أدان، أمس الخميس، العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، في أول إدانة إسرائيلية رسمية لروسيا، معتبرًا ”الهجوم الروسي يمثل انتهاكًا خطيرًا للنظام الدولي“.

وقال مسؤولان إسرائيليان لموقع ”والا“ العبري الإخباري إن ”روسيا أرسلت رسالة إلى إسرائيل، تؤكد فيها بأنها ستعمل على احتواء الإدانة التي أصدرتها إسرائيل بسبب غزوها لأوكرانيا، ولن تخلق توترات أو تنتقم“

وقالت صحيفة ”هآرتس“ العبرية، في وقت سابق، إن الجيش الإسرائيلي يخشى من أن ”تؤدي الإدانة السياسية للهجوم على أوكرانيا، لدفع الرئيس الروسي، بوتين، إلى تغيير موقفه تجاه هجمات الجيش الإسرائيلي في سوريا“.

وأضافت أن ”المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية في حالة من القلق تجاه إمكانية تقييد روسيا للنشاطات العسكرية التي تقوم بها تل أبيب في سوريا“.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن ”إسرائيل تخشى من إدخال أسلحة متطورة إلى دمشق، كما أنها قلقة من إمكانية إقدام روسيا على تطوير علاقاتها مع إيران في ظل العملية العسكرية ضد أوكرانيا“.

وأشارت الصحيفة ذاتها، إلى أن ”التأييد الإسرائيلي لأوكرانيا، دفع روسيا إلى مهاجمة إسرائيل في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، وإعلان رفضها الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية“.

وخلال الإحاطة الشهرية بمجلس الأمن حول ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، هاجم نائب المندوب الروسي في الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، إسرائيل، وحذّر من مخططها الاستيطاني في الجولان.