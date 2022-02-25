مسؤول أوكراني: 5 انفجارات قرب محطة طاقة في كييف‎‎

قال رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية كييف فيتالي كليتشكو، اليوم الجمعة، إن خمسة انفجارات سمع دويها في توقيت متقارب ما بين ثلاث وخمس دقائق، قرب محطة طاقة شمال المدينة، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وأضاف: ”خدمات الإنقاذ تقوم بعملها. نحاول معرفة التفاصيل“.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا، اليوم الجمعة، العسكريين الأوكرانيين ”إلى تولي السلطة“ في كييف، من خلال الإطاحة بالرئيس فولوديمير زيلينسكي وأوساطه، الذين وصفهم بأنهم ”زمرة مدمنين ونازيين جدد“.

وقال بوتين، مخاطبا الجيش الأوكراني في كلمة نقلها التلفزيون الروسي: ”تولوا السلطة، يبدو لي أن من الأسهل التفاوض بيني وبينكم“، مؤكدًا أنه لا يحارب وحدات من الجيش الأوكراني بل تشكيلات قومية تتصرف ”كإرهابيين“ وتستخدم المدنيين ”دروعا بشرية“.

وفي وقت مُبكر من اليوم الجمعة، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن روسيا تأسف لإعلان كييف قطع العلاقات مع موسكو، وجاء ذلك بعد يوم من تنفيذ القوات الروسية عملية عسكرية ضخمة في أوكرانيا.

وأضافت المتحدثة: ”نأسف بشدة لاختيار نظام كييف طريق قطع جميع علاقاته مع روسيا ومع أي شيء له صلة بأي شيء روسي“.

وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية قد قالت، في وقت سابق من اليوم الجمعة، إن أكثر من ألف جندي روسي قتلوا حتى الآن في الصراع الأوكراني.

وأضافت أن ”روسيا لم تتكبد مثل هذا العدد من الخسائر البشرية في أي من صراعاتها المسلحة“ على الإطلاق.

وبدأت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا برا وجوا وبحرا، بعد خطاب تلفزيوني قبل فجر يوم أمس الخميس، طالب فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجيش الأوكراني بإلقاء أسلحته.

وأشارت التقارير الأولية إلى سقوط ضحايا من المدنيين والجنود الأوكرانيين والقوات الروسية، في وقت شدد فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أن بلاده ”لن تتخلى عن حريتها“.

وقال زيلينسكي إن روسيا استأنفت الضربات الصاروخية في الساعة الرابعة من صباح يوم الجمعة بالتوقيت المحلي، لكن قواتها مُنعت من التقدم في معظم الاتجاهات، وشدد الرئيس الأوكراني على أن العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو ليست كافية.