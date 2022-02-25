ستولتنبرغ: حلف الأطلسي يقدم المزيد من الأسلحة لأوكرانيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، إن الحلف سيرسل وحدات من قواته للرد القتالي، وسيواصل إرسال أسلحة إلى أوكرانيا بما في ذلك الدفاعات الجوية.

وأضاف ستولتنبرغ أن روسيا تحاول الإطاحة بالحكومة في كييف.

وقال في مؤتمر صحفي عقب قمة افتراضية: ”ننشر الآن قوة الرد التابعة لحلف شمال الأطلسي لأول مرة في سياق الدفاع الجماعي“.

إلى ذلك، قالت شركة أمريكية خاصة إن صورًا التُقطت بالأقمار الصناعية، اليوم الجمعة، تظهر عددًا من عمليات الانتشار الكبيرة للقوات البرية الروسية، ونحو 150 طائرة هليكوبتر للنقل جنوب روسيا البيضاء، على بعد حوالي أكثر من 30 كيلومترًا من الحدود مع أوكرانيا.

وأظهرت الصور انتشارًا كبيرًا يتضمن أكثر من 90 طائرة هليكوبتر متوقفة بطول مسافة تزيد على 5 أميال على طريق بالقرب من بلدة شوجنيكي في روسيا البيضاء.

كما أظهرت الصور انتشارًا كبيرًا للقوات البرية الروسية بعدة مئات من المركبات في بضعة ميادين.

وفي سياق متصل، حذَّر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من أنه لن يتخلى عن ”أي شبر من أراضي حلف شمال الأطلسي“ فيما سيرسل البنتاغون حوالي 7 آلاف جندي إضافي إلى ألمانيا.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن، فجر الخميس الفائت، عن عملية عسكرية في أوكرانيا دفاعًا عن الانفصاليين الموالين لموسكو شرق هذا البلد.