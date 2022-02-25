قناة عبرية: الرئيس الأوكراني طلب وساطة إسرائيل للتفاوض مع روسيا

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، طلب وساطة إسرائيل لبدء محادثات لوقف إطلاق النار مع روسيا.

وبحسب ما ذكرته قناة ”كان“ العبرية، فإن ”الرئيس الأوكراني طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، التوسط مع روسيا في محادثات وقف إطلاق النار“.

وأضافت القناة على لسان الرئيس الأوكراني: ”نريد إجراء المفاوضات في مدينة القدس“.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد ذكرت في وقت سابق، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينيت، أجرى اتصالًا، اليوم الجمعة، مع الرئيس الأوكراني، زيلينسكي.

وقال مكتب رئيس الوزراء إن ”بينيت وزيلينسكي ناقشا الأوضاع في أوكرانيا، مع التركيز على منطقة العاصمة كييف، وبينيت عرض مساعدة إسرائيل بمساعدات إنسانية، والخطوات التي تم اتخاذها بالفعل في هذا الجانب“.

وبحسب موقع ”I24 NEWS“ الإسرائيلي، جدد، بينيت، أمله في إنهاء سريع للقتال، وأرسل تعزيزات إلى شعب أوكرانيا في هذه الأيام الصعبة.

ونقل الموقع عن السفير الأوكراني لدى إسرائيل، يفغن كورنيشوك، قوله: ”ناقشنا المساعدات الإنسانية العاجلة من إسرائيل، ويسعدني أن أقول إننا نتوقع استلامها خلال الساعات المقبلة.. إنها بالأساس مساعدة طبية للمستشفيات“.

وفي أول بيان علني لها حول الأزمة المستمرة بين روسيا وأوكرانيا، أعربت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأربعاء الماضي، عن استعدادها ورغبتها بنقل المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا على الفور وفقًا لاحتياجاتها، وهي على اتصال بالسلطات الأوكرانية فيما يتعلق بالموضوع“، دون الإشارة إلى روسيا.

وأدان وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، التدخل الروسي العسكري في أوكرانيا، واصفًا إياه بأنه ”انتهاك صارخ للنظام الدولي“.

وكانت هذه الإدانة الأشد وأكثرها مباشرة لموسكو منذ بدء الأزمة شرق أوروبا.

وقال، لابيد، خلال إحاطة إعلامية في وزارة الخارجية بالقدس إن ”إسرائيل تدين الهجوم، وعلى استعداد لتقديم المساعدة الإنسانية لمواطني أوكرانيا.. إسرائيل دولة خاضت الحروب، والحرب ليست هي السبيل لحل النزاعات“.

ودعا، لابيد، أمس الخميس، إلى ”العودة إلى طاولة المفاوضات بوساطة قوى عالمية“.

وشدد على أن ”إسرائيل تتمتع بعلاقات عميقة ومتينة وجيدة مع روسيا وأوكرانيا.. هناك عشرات الآلاف من الإسرائيليين في كلا البلدين، وهناك مئات آلاف اليهود في كلا البلدين.. الحفاظ على أمنهم وسلامتهم هو على رأس جدول أعمالنا“.