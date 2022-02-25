بوتين يدعو الجيش الأوكراني "إلى توّلي السلطة" في كييف‎‎

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، العسكريين الأوكرانيين ”إلى تولي السلطة“ في كييف، من خلال الإطاحة بالرئيس فولوديمير زيلينسكي وأوساطه، الذين وصفهم بأنهم ”زمرة مدمنين ونازيين جدد“.

وقال بوتين، مخاطبا الجيش الأوكراني في كلمة نقلها التلفزيون الروسي: ”تولوا السلطة، يبدو لي أن من الأسهل التفاوض بيني وبينكم“، مؤكدًا أنه لا يحارب وحدات من الجيش الأوكراني بل تشكيلات قومية تتصرف ”كإرهابيين“ وتستخدم المدنيين ”دروعا بشرية“.

وفي وقت مُبكر من اليوم الجمعة، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن روسيا تأسف لإعلان كييف قطع العلاقات مع موسكو، وجاء ذلك بعد يوم من تنفيذ القوات الروسية عملية عسكرية ضخمة في أوكرانيا.

وأضافت المتحدثة: ”نأسف بشدة لاختيار نظام كييف طريق قطع جميع علاقاته مع روسيا ومع أي شيء له صلة بأي شيء روسي“.

وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية قد قالت، في وقت سابق من اليوم الجمعة، إن أكثر من ألف جندي روسي قتلوا حتى الآن في الصراع الأوكراني.

وأضافت أن ”روسيا لم تتكبد مثل هذا العدد من الخسائر البشرية في أي من صراعاتها المسلحة“ على الإطلاق.

وبدأت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا برا وجوا وبحرا، بعد خطاب تلفزيوني قبل فجر يوم أمس الخميس، طالب فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجيش الأوكراني بإلقاء أسلحته.

وأشارت التقارير الأولية إلى سقوط ضحايا من المدنيين والجنود الأوكرانيين والقوات الروسية، في وقت شدد فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أن بلاده ”لن تتخلى عن حريتها“.

وقال زيلينسكي إن روسيا استأنفت الضربات الصاروخية في الساعة الرابعة من صباح يوم الجمعة بالتوقيت المحلي، لكن قواتها مُنعت من التقدم في معظم الاتجاهات، وشدد الرئيس الأوكراني على أن العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو ليست كافية.

وأضاف زيلينسكي، في كلمة بثها التلفزيون، أن الضربات الروسية استهدفت أهدافا عسكرية ومدنية على حد سواء.

وفي غضون ذلك، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لإرسال وفد إلى مينسك، عاصمة حليفته بيلاروس، لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا حيث تشن قواته هجومًا، وفق ما نقلته ”فرانس برس“ عن وكالات أنباء روسية، اليوم الجمعة.

وأكد بيسكوف أن ”فلاديمير بوتين مستعد لإرسال وفد روسي على مستوى وزارتَي الدفاع والخارجية والإدارة الرئاسية إلى مينسك لإجراء مفاوضات مع وفد أوكراني“.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد قال للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مكالمة هاتفية جمعت الزعيمين اليوم الجمعة، إن الصين تدعم روسيا في جهود حل الأزمة الأوكرانية عبر الحوار، وفق التلفزيون الحكومي الصيني.