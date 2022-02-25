لماذا تباهى بوتين بقدرات بلاده "النووية" في خطاب إعلان الحرب؟

قالت وكالة ”أسوشيتد برس“ الأمريكية، اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر تهديدا مبطنا باستخدام الأسلحة النووية في مواجهة أي هجوم غربي على روسيا، لكنها رجحت أن التهديد كان فارغا ومجرد إظهار للأنياب.

ولفتت الوكالة إلى أنه قد مضى وقت طويل منذ أن تم التهديد باستخدام الأسلحة النووية بشكل علني من قبل زعيم عالمي.

وقالت: ”لكن بوتين فعل ذلك للتو، محذرًا في خطاب له من أن لديه الأسلحة المتاحة إذا تجرأ أي شخص على استخدام الوسائل العسكرية لوقف الهجوم الروسي على أوكرانيا“.

وأضافت: ”ربما كان التهديد خاوياً أو مجرد إبراز للأنياب من قبل الرئيس الروسي، لكن التهديد أثار تكهنات عن نتيجة مروعة، بحيث يمكن أن تؤدي فيها طموحات بوتين في أوكرانيا إلى حرب نووية من خلال الصدفة أو سوء التقدير“.

دولة نووية

وقال بوتين، في خطابه قبل الغزو في ساعة مبكرة من يوم أمس الخميس: ”فيما يتعلق بالشؤون العسكرية، حتى بعد تفكك الاتحاد السوفيتي وفقدان جزء كبير من قدراته، تظل روسيا اليوم واحدة من أقوى الدول النووية“.

وتابع: ”علاوة على ذلك، لديها ميزة معينة في العديد من الأسلحة المتطورة الأخرى، وفي هذا السياق، لا ينبغي أن يكون هناك شك لأي شخص في أن أي معتد محتمل سيواجه الهزيمة والعواقب الوخيمة إذا هاجم بلدنا بشكل مباشر“.

ورأت الوكالة أنه من خلال التلميح فقط برد نووي، أثار بوتين المخاوف من أن القتال الحالي في أوكرانيا قد ينحرف في النهاية إلى مواجهة نووية بين روسيا والولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن هذا السيناريو المروع مألوف لأولئك الذين نشأوا خلال الحرب الباردة، وهي حقبة طُلب فيها من أطفال المدارس الأمريكية أن ينزلوا تحت مقاعدهم في حالة إطلاق صفارات الإنذار النووية، لكن هذا الخطر تراجع تدريجياً عن التصور العام بعد سقوط جدار برلين وتفكك الاتحاد السوفيتي، عندما بدت القوتان العظميان وكأنهما في طريقهما نحو نزع السلاح والديمقراطية والازدهار.

ونبهت الوكالة إلى أن المثير للدهشة هو أنه لم تستخدم أي دولة أسلحة نووية منذ عام 1945، عندما أمر الرئيس الأمريكي هاري ترومان بإلقاء قنابل ذرية على اليابان، اعتقادًا منه بأنها الطريقة الأضمن لإنهاء الحرب العالمية الثانية بسرعة.

وأوضحت أن الحرب توقفت بالفعل، لكن الهجوم أسفر عن خسارة حوالي 200 ألف شخص معظمهم من المدنيين في هيروشيما وناغازاكي.

وأضافت: ”إنه في جميع أنحاء العالم، حتى اليوم، يعتبر الكثيرون ذلك جريمة ضد الإنسانية ويتساءلون عما إذا كان الأمر يستحق ذلك“.

احتكار نووي

ولفتت الوكالة إلى أنه لفترة وجيزة بعد الحرب، كان لدى الولايات المتحدة احتكار نووي، ولكن بعد سنوات قليلة أعلن الاتحاد السوفيتي عن قنبلته النووية الأولى، وانخرط طرفا الحرب الباردة في سباق تسلح لبناء وتطوير أسلحة أكثر قوة.

وذكرت الوكالة أنه مع نهاية الاتحاد السوفيتي في عام 1991، وتحوله إلى ديمقراطية مأمولة تحت حكم بوريس يلتسين، وافقت الولايات المتحدة وروسيا على قيود على تسليحهما، في حين تخلت دول ما بعد الاتحاد السوفياتي الأخرى، مثل أوكرانيا وكازاخستان وبيلاروسيا، طواعية عن الأسلحة النووية الموجودة على أراضيها بعد تفكك الاتحاد.

وأشارت الوكالة إلى أنه في السنوات الأخيرة، إذا تم الحديث عن الأسلحة النووية، فعادة ما يكون ذلك في سياق وقف انتشارها إلى دول مثل كوريا الشمالية وإيران.

كوريا الشمالية

ولفتت إلى أنه عندما أصدر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تهديدًا ضمنيًا باستخدام الأسلحة النووية ضد كوريا الشمالية عام 2017، أصيب الكثيرون بالصدمة، مضيفة أنه تحدث قبل اتباع نهج الدبلوماسية وبدأت قممه غير المثمرة مع الزعيم الكوري الشمالي.

وبحسب الوكالة، كان الرئيس جو بايدن على دراية بخطر الحرب النووية بين روسيا وحلف شمال الأطلسي منذ ظهور الأزمة مع أوكرانيا، وأنه منذ البداية قال ”إن الناتو لن يرسل قوات إلى أوكرانيا لأنه قد يؤدي إلى اندلاع قتال مباشر بين الولايات المتحدة وروسيا، ما يؤدي إلى تصعيد نووي وربما نشوب حرب عالمية ثالثة“.

ورأت أن ذلك كان اعترافًا ضمنيًا بأن الولايات المتحدة لن تواجه الروس عسكريًا بشأن أوكرانيا، وبدلاً من ذلك تعتمد على عقوبات استثنائية لخنق الاقتصاد الروسي تدريجياً.

وقالت الوكالة: ”لكن الاعتراف تضمن أيضًا حقيقة أخرى عندما تعلق الأمر بصد الغزو الروسي، ظلت أوكرانيا بمفردها لأنها ليست عضوًا في المعاهدة، وليست مؤهلة للحماية تحت المظلة النووية لحلف شمال الأطلسي“.

بوتين والناتو

وأشارت إلى أن بايدن أكد ”أنه إذا حاول بوتين مهاجمة أحد شركاء أمريكا في الناتو، فسيكون هذا وضعًا مختلفًا؛ لأن الاتفاقية ملتزمة تمامًا بالدفاع المتبادل“.

وقالت: ”مع العلم أن بايدن قد أزال الرد العسكري بالفعل من على الطاولة، فلماذا أزعج بوتين نفسه بإثارته في خطابه، ربما أراد إبقاء الغرب في حالة من عدم التوازن، لمنعه من اتخاذ إجراءات عدوانية للدفاع عن أوكرانيا“.

وتابعت: ”لكن يبدو أن السياق الأعمق هو رغبته الكبيرة في أن يُظهر للعالم أن روسيا دولة قوية، ولا ينبغي تجاهلها، وقد تحدث بوتين مرارًا بشأن إذلال روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، ومن خلال التلويح بسيفه النووي، ردد بوتين البوق الذي كان يطلقه الاتحاد السوفيتي في وجه الولايات المتحدة، واكتسب الاحترام“.