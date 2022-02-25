الدفاع الأوكرانية: أكثر من 1000 جندي روسي قتلوا منذ بداية الغزو

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الجمعة، إن أكثر من ألف جندي روسي قتلوا حتى الآن في الصراع الأوكراني.

وأضافت، وفق ما نقلت وكالة رويترز، أن ”روسيا لم تتكبد مثل هذا العدد من الخسائر البشرية في أي من صراعاتها المسلحة“ على الإطلاق.

وبدأت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا برا وجوا وبحرا بعد خطاب تلفزيوني قبل فجر الخميس طالب فيه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الجيش الأوكراني بإلقاء أسلحته.

وأشارت التقارير الأولية إلى سقوط ضحايا من المدنيين والجنود الأوكرانيين والقوات الروسية، في وقت شدد فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على أن بلاده ”لن تتخلى عن حريتها“.

وقال زيلينسكي، إن روسيا استأنفت الضربات الصاروخية في الساعة الرابعة من صباح يوم الجمعة بالتوقيت المحلي، لكن قواتها مُنعت من التقدم في معظم الاتجاهات، وشدد الرئيس الأوكراني على أن العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو ليست كافية.

وأضاف زيلينسكي في كلمة بثها التلفزيون أن الضربات الروسية استهدفت أهدافا عسكرية ومدنية على حد سواء.

وقال على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ إنه ”تحدث يوم الجمعة مع نظيره البولندي أندريه دودا طلبا لمساعدة دفاعية من أعضاء شرق أوروبا في حلف شمال الأطلسي، والعمل على دفع روسيا إلى طاولة التفاوض“.

وكتب زيلينسكي: ”نحتاج تحالفا يقف في وجه الحرب“.

إزاء ذلك، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لإرسال وفد إلى مينسك، عاصمة حليفته بيلاروس، لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا حيث تشن قواته هجومًا، وفق ما نقلته ”فرانس برس“ عن وكالات أنباء روسية اليوم الجمعة.

وأكد بيسكوف أن ”فلاديمير بوتين مستعد لإرسال وفد روسي على مستوى وزارتَي الدفاع والخارجية والإدارة الرئاسية إلى مينسك لإجراء مفاوضات مع وفد أوكراني“.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد قال للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مكالمة هاتفية جمعت بين الزعيمين اليوم الجمعة إن الصين تدعم روسيا في جهود حل الأزمة الأوكرانية عبر الحوار، وفق التلفزيون الحكومي الصيني.