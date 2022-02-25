روسيا تدعو لمفاوضات مع أوكرانيا في بيلاروسيا

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لإرسال وفد إلى مينسك، عاصمة حليفته بيلاروس، لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا حيث تشن قواته هجومًا، وفق ما نقلته ”فرانس برس“ عن وكالات أنباء روسية اليوم الجمعة.

وأكد بيسكوف أن ”فلاديمير بوتين مستعد لإرسال وفد روسي على مستوى وزارتَي الدفاع والخارجية والإدارة الرئاسية إلى مينسك لإجراء مفاوضات مع وفد أوكراني“.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد قال للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الصين تدعم روسيا في جهود حل الأزمة الأوكرانية عبر الحوار، وفق التلفزيون الحكومي الصيني.

وجاء ذلك خلال مكالمة هاتفية جمعت بين الزعيمين اليوم الجمعة، حسب ما ذكره التلفزيون الصيني.

والتزمت الصين برسالة رفضها وصف تحركات روسيا في أوكرانيا بأنها ”غزو“ أو انتقاد موسكو رغم زيادة شدة الهجمات التي ينفذها الجيش الروسي في أوكرانيا، وهو ما يؤدي إلى زيادة أعداد القتلى والجرحى.

وأكدت الصين أنها تؤمن باحترام وحدة أراضي كافة البلدان، لكنها قالت إنها ترى أن الأزمة الأوكرانية لها خلفية تاريخية معقدة وخاصة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، للصحفيين في إفادة اليوم الجمعة: ”نتفهم مخاوف روسيا المشروعة المتعلقة بالقضايا الأمنية“.

وانتقد وانغ أيضا تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن أي بلد يدعم الغزو الروسي ”سيوصم بأنه شريك“، وقال إن البلدان التي تتدخل في الشؤون الخارجية لغيرها هي التي ستلطخ سمعتها.

وردا على سؤال بشأن ما إن كانت الصين مستعدة لزيادة مشتريات النفط الروسي بعد العقوبات الأمريكية والأوروبية على روسيا، قال وانغ ”لم تكن العقوبات أبدا طريقة فعالة لحل المشكلات، نأمل أن تتعاون كافة الأطراف المعنية لحل المشكلات عبر الحوار والتشاور“.

وكانت وزارة الخارجية الصينية قد قالت الأربعاء الماضي إن بكين لا تعتقد إطلاقا أن العقوبات هي أفضل طريقة لحل المشاكل.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، هوا تشون ينغ، للصحفيين في بكين، إن الصين تأمل في أن تتمكن الأطراف المعنية من محاولة حل مشاكلها عبر الحوار والتحلي بالهدوء وضبط النفس.

وكانت وكالة ”تاس“، قد نقلت عن وزارة الدفاع الروسية قولها، إن الجيش الروسي عزل كييف من ناحية الغرب، مؤكدة أن موسكو سيطرت على ساحة جوية قرب العاصمة الأوكرانية وأنزلت مظليين.

وأضافت الوكالة: ”القوات الانفصالية في شرق أوكرانيا تهاجم مواقع الجيش الأوكراني بدعم من الجيش الروسي“، و“الجيش الروسي لن يقصف المناطق السكنية في كييف“.