تقرير: إسرائيل تسعى للحفاظ على توازن دقيق في الأزمة الأوكرانية

تسعى إسرائيل للحفاظ على توازن دقيق في الأزمة الأوكرانية بين حليفتها التاريخية الولايات المتحدة والقوات الروسية المتمركزة في سوريا المجاورة وحوالى مليون من مواطنيها المتحدرين من الاتحاد السوفياتي السابق والذين تربطهم علاقات بروسيا وأوكرانيا.

وفي مدينة بات يام في ضواحي مدينة تل أبيب حيث استقر الآلاف من اليهود الروس والأوكرانيين في السنوات الأخيرة، أحدث الهجوم الروسي على أوكرانيا، الذي بدأ يوم الخميس الماضي، صدمة.

وقالت ناتاليا كوغان، البالغة من العمر 57 عامًا، وهي بائعة في سوبرماركت تمتلئ رفوفها ببيرة روسية جنبا إلى جنب مع بيرة أوكرانية، أنها شعرت ”بالرعب“ لدى الإعلان عن بدء الضربات الروسية، مشيرة إلى أن والديها يعيشان في أوكرانيا.

وأضافت: ”قلت لأمي وأبي ألا يتوترا، أعتقد أن الأمر سيستمر يومًا أو يومين، وسيستهدف الجيش فقط“، مشيرة إلى أنها تشعر أنها ”أكثر أمانًا“ في إسرائيل، الدولة التي شهدت العام الماضي حربًا مع حركة حماس الإسلامية في غزة.

وقال ماكس، البالغ من العمر 33 عامًا، الذي غادر روسيا عندما كان في الـ8 من عمره وهاجر إلى إسرائيل، إنه ”يتفهم“ مخاوف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن سعي أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، الذي من شأنه ”تهديد روسيا“.

وأضاف أنه ”إلا أن هذا لا يبرر الغزو، وأكثر ما يحبط هو أن الناس العاديين يعانون“، مشيرًا إلى أنه لا يشعر بوجود توترات حتى الآن في العلاقات بين الأوكرانيين والروس في إسرائيل.

وبين ماكس أنه ”على إسرائيل إجلاء (اليهود) فقط (من أوكرانيا) وتقديم المساعدة الطبية، لا يجب أن نساعد روسيا، بل المواطنين الأوكرانيين، وربما أيضًا أن تتحدث مع بوتين إذا لم يهدأ“.

واتصل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، يوم الجمعة بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعرض عليه تقديم ”كل مساعدة إنسانية ضرورية“.

روابط قديمة

ودان وزير الخارجية يائير لبيد الهجوم الروسي على أوكرانيا، وقال إنه ”انتهاك خطير للنظام الدولي“، مشددًا على أن ”إسرائيل تتمتع بروابط عميقة وقديمة ووثيقة مع روسيا وأوكرانيا“.

وأشار إلى وجود ”مئات آلاف اليهود“ في البلدين، مؤكدًا أن ”الحفاظ على أمنهم وسلامتهم على رأس أولويات“ الدولة العبرية.

وكانت إسرائيل طلبت من رعاياها في أوكرانيا في الأيام الأخيرة مغادرة البلاد، بعد الضربات الروسية الأولى الخميس، ألغيت الرحلات الجوية من أوكرانيا إلى تل أبيب، ما أجبر آلاف الإسرائيليين على السفر إلى الدول الأوروبية المجاورة.

وقالت وزيرة الهجرة الإسرائيلية بنينا تامانو شطا، التي لم تعلن حكومتها عقوبات ضد روسيا، على عكس الولايات المتحدة الحليف الأول: ”نحن مستعدون لاستقبال آلاف المهاجرين اليهود من أوكرانيا“.

وقال السفير الإسرائيلي السابق في واشنطن مايكل أورين، إنه ”بينما يتعين على إسرائيل إدانة انتهاك السيادة الأوكرانية، لا يمكننا أن نغفل حقيقة أن الجيش الروسي على حدودنا الشمالية، هذه مسألة تتعلق بالأمن القومي“، في إشارة إلى الوجود الروسي الكبير داخل سوريا منذ عام 2015.

وقال أورين، الذي تولى مناصب عليا في السياسة الخارجية مع حكومات إسرائيلية مختلفة: ”القيام بذلك سيكون غير حكيم“.

توازن دقيق

ويضيف أورين: ”يجب ألا ننسى أن هناك 800 ألف يهودي في روسيا، لا يمكننا العودة إلى وضع تُحرم فيه إسرائيل من الاتصال بهم“، ويشير الدبلوماسي الإسرائيلي السابق إيتامار رابينوفيتش إلى أن علاقات إسرائيل كانت ”رهيبة“ مع الاتحاد السوفياتي، لكنها ”تحسنت“ مع روسيا بقيادة فلاديمير بوتين.

ويقول رابينوفيتش، الذي يتابع عن كثب سياسة إسرائيل تجاه سوريا حيث تنشط مجموعات موالية لإيران، العدو الأول للدولة العبرية: ”روسيا تسمح لإسرائيل بشن حربها على إيران دون أن تمنع إيران من متابعة أهدافها في سوريا“، في إشارة إلى القصف الإسرائيلي شبه المنتظم على مواقع وأهداف إيرانية أو تابعة لحزب الله الموالي لإيران في سوريا، ويضيف: ”لا نريد تعريض هذا التوازن الدقيق للخطر في علاقتنا مع روسيا“.