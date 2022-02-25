تقرير: إسرائيل تواجه تهديدات جديدة في حربها الخفية مع إيران

رأت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية أن إسرائيل تواجه تهديدات جديدة في حربها الخفية مع إيران، إذا تم التوصل إلى اتفاق نووي جديد، لأن الاتفاق الجديد سيكون أسوأ من سابقه الذي تم توقيعه بين طهران وقوى دولية في عام 2015، خاصة مع تنامي النفوذ الإيراني في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

وقالت الصحيفة، في تحليل إخباري نشرته اليوم الجمعة، على موقعها الإلكتروني: ”كان قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018، إنجازا شخصيا هائلا لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين ناتنياهو، فوفق فيديو مسرب، ظهر الأخير وهو يقول إنه نجح في إقناع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالخروج من الاتفاق“.

وأضافت بقولها: ”ولكن بعد مرور 4 سنوات، ورحيل رئيس الوزراء الإسرائيلي عن منصبه، وكذلك ترامب، فإن الكونغرس والكنيست يضمنان الآن أصواتاً أكثر اعتدالاً، أما إيران فلديها رئيس متشدد وهو إبراهيم رئيسي، على عكس سابقه المعتدل حسن روحاني“.

ومضت تقول: ”يقترب المفاوضون الدوليون في فيينا مما يمكن اعتباره نسخة أقل تشدداً من الاتفاق النووي السابق، وفي هذه العملية، فإن ما تم اعتباره في السابق داخل إسرائيل انتصاراً جيوسياسياً كبيراً لرئيس الوزراء السابق نتنياهو، أصبح الأن مصدراً هائلاً للقلق في المؤسسة الأمنية والسياسية الإسرائيلية“.

ونقلت عن ”داني سيترينوفيتش“، مدير وحدة البحث الاستخباراتية في الجيش الإسرائيلي في الفترة من 2013 إلى 2016، قوله: ”حاولت الولايات المتحدة استخدام الضغط الأقصى على إيران من خلال العقوبات، وقامت إسرائيل باغتيال علماء نوويين، بهدف تقويض النشاط النووي الإيراني، ولكن هذا لم يكن ناجحا“.

وأضاف ”سيترينوفيتش“: ”كل ما حدث بعد ذلك يتمثل في أن إيران مضت قدما في برنامجها النووي، والآن لا توجد لدينا خيارات، وأخشى أن تكون إسرائيل وإيران على حافة المسار التصادمي خلال المستقبل القريب“.

وتابعت ”غارديان“ بقولها: ”منذ انهيار الاتفاق النووي في عام 2018، فإن إيران سارعت في تخصيب اليورانيوم. ورغم أن الحكومة الإيرانية تصرّ على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، فإن خبراء يرون أن طهران تستطيع امتلاك أسلحة نووية فعالة في غضون عامين“.

وأردفت قائلة: ”سيحافظ الاتفاق النووي الجديد على الأطر الزمنية الأصلية، ما يعني أن القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم ستنتهي بحلول عام 2025.. وبالنسبة لإسرائيل، فإن هذه النتيجة أسوأ بكثير من الاتفاق السابق الموقع عام 2015“.

ورأت الصحيفة أن إيران لم تنجح فقط في تحقيق تقدم تقني هائل، وهو ما ستتم مراقبته فقط خلال السنوات الثلاث المقبلة، ولكنها سوف تحصل أيضاً على 7 مليارات دولار، في صورة أصول سيتم فك التجميد عنها، إضافة إلى تخفيف القيود على صادرات مثل النفط.

وأردفت قائلة: ”إن إسرائيل تعتقد أن هذه الأموال سيتم نقلها إلى عملاء إيران في المنطقة، ويمكن أن تؤدي الشرعية الدولية التي ستكسبها طهران من الاتفاق النووي الجديد إلى جعلها أكثر جرأة في طموحاتها الإقليمية“.