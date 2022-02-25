تركيا: لا يمكننا منع السفن الحربية الروسية من الوصول للبحر الأسود

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الجمعة، إن تركيا ليس بإمكانها منع السفن الحربية الروسية من الوصول إلى البحر الأسود عبر مضايقها، بناء على طلب أوكرانيا، بسبب بند في اتفاق دولي يسمح للسفن بالعودة إلى قواعدها.

وتناشد أوكرانيا تركيا منع السفن الحربية الروسية من المرور عبر مضيقي البوسفور والدردنيل المؤديين إلى البحر الأسود، بعد أن شنت موسكو أمس الخميس هجوما شاملا على أوكرانيا من البر والجو والبحر.

وبموجب اتفاقية مونترو لعام 1936، تسيطر تركيا على المضيقين، ويمكن أن تحد من مرور السفن الحربية أثناء الحرب أو في حالة التهديد، لكن الطلب وضع أنقرة في موقف صعب في وقت تحاول فيه الموازنة بين التزاماتها مع الغرب وعلاقاتها الوثيقة مع روسيا.

وفي تصريحات أدلى بها من قازاخستان، قال وزير الخارجية التركي إن بلاده تدرس طلب كييف، لكنه أضاف أن لروسيا الحق بموجب الاتفاقية في إعادة السفن إلى قواعدها الأصلية، وهي البحر الأسود في هذه الحالة.

وأضاف أنه حتى إذا قررت تركيا بعد عملية قانونية قبول طلب أوكرانيا وإغلاق المضيقين أمام السفن الحربية الروسية، فلن يتم المنع إلا من السفر في الاتجاه الآخر، بعيدا عن قواعدهم الأصلية في البحر المتوسط.

ونقلت صحيفة (حريت) اليومية عن جاويش أوغلو قوله: ”إذا تقدمت الدول المشاركة في الحرب بطلب لإعادة سفنها إلى قواعدها، فمن الواجب السماح بذلك“.

وكان السفير الأوكراني لدى أنقرة، قد قال أمس الخميس، إن بلاده طلبت من تركيا إغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام السفن الروسية، كما ترغب في فرض عقوبات على موسكو، بعد أن شنت روسيا هجمات جوية وبرية على جارتها.

وأضاف السفير الأوكراني فاسيل بودنار في مؤتمر صحفي في أنقرة ”ندعو إلى إغلاق المجال الجوي ومضيقي البوسفور والدردنيل“.

وتابع: ”نقلنا مطالبنا في هذا الصدد إلى الجانب التركي. في الوقت نفسه نطالب بتطبيق عقوبات على الجانب الروسي“.

وتركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، لها حدود بحرية على البحر الأسود مع أوكرانيا وروسيا، ورغم أنها تعارض مسألة العقوبات إلا أنها تصف الخطوات الروسية ضد أوكرانيا بأنها غير مقبولة.

وتسيطر أنقرة وفقا لاتفاقية صدرت عام 1936 على المضيقين، ويمكنها تقييد حركة السفن الحربية إذا تعرضت للخطر أو أثناء الحرب.