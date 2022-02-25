رئيس الوزراء الإسرائيلي يهاتف رئيس أوكرانيا ويعرض "المساعدة الإنسانية"

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إنه تحدث هاتفيا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة، وعرض تقديم مساعدات إنسانية.

وجاء في البيان أن ”رئيس الوزراء بينيت جدد أمله في وضع حد للقتال سريعا، وقال إنه يقف إلى جانب شعب أوكرانيا في هذه الأيام الصعبة“.