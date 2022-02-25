أردوغان: رد الناتو على الهجوم الروسي ضد أوكرانيا "غير حاسم"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، إن رد فعل حلف شمال الأطلسي (الناتو) والدول الغربية على هجوم روسيا على أوكرانيا لم يكن حاسما، مضيفًا أنه يأمل أن تسفر قمة الحلف اليوم عن نهج أكثر حزما، على حد تعبيره.

وقال أردوغان بعد صلاة الجمعة في إسطنبول إنه ”لا ينبغي أن يتحول ذلك إلى موجة اعتيادية من الإدانات، كان يجب على حلف شمال الأطلسي أن يتخذ خطوة أكثر حسما“.

وأعلن حلف شمال الأطلسي ”الناتو“، أنه سيتخذ خطوات إضافية لتقوية تدابير الردع والدفاع، بعد أن بدأت روسيا غزو أوكرانيا، وأنه سيعقد قمة طارئة لدوله الأعضاء البالغ عددها 30 دولة.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، يوم أمس الخميس، إن ”الحلف سينشر قدرات وقوات على أراضيه، وإنه وضع أكثر من 100 طائرة حربية في حالة تأهب قصوى“؛ وذلك ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكانت قد نقلت محطة ”إن.تي.في“ التلفزيونية، ووسائل إعلام أخرى عن الرئيس أردوغان قوله، يوم الأربعاء الماضي، إنه لا يمكن لأنقرة التخلي عن علاقاتها مع روسيا أو أوكرانيا، في الوقت الذي انتقد فيه الجهود الدبلوماسية الغربية مع موسكو، وقال إنها لا تحقق شيئا يذكر.

وخلال حديثه للصحفيين على متن طائرة عائدة من أفريقيا، كرر أردوغان عرضه للوساطة بين روسيا وأوكرانيا، وقال إن تركيا، وهي عضو في حلف شمال الأطلسي وتربطها علاقات جيدة مع كليهما، ستتخذ خطوات لا تضر بعلاقاتها الثنائية مع البلدين.

ونقلت وسائل الإعلام التركية عنه قوله ”ليس من الممكن أن نتخلى عن أي من (البلدين)، هدفنا هو أن نتخذ خطوة من شأنها بمشيئة الله حل الأزمة دون التخلي عن أي منهما“.

كما حث أوكرانيا وروسيا على استئناف المفاوضات، وقال إن حلف الأطلسي بحاجة إلى ”تحديد موقفه“ بعد قمة اليوم الأربعاء.

ويوم الثلاثاء الماضي، ندد الرئيس أردوغان، باعتراف روسيا بمنطقتين انفصاليتين في أوكرانيا، واصفًا الخطوة بأنها ”غير مقبولة“.

وقال أردوغان للصحفيين على متن رحلة جوية في أفريقيا ”نرى أن القرار الذي اتخذته روسيا غير مقبول، نكرر دعوتنا لجميع الأطراف إلى تحكيم المنطق واحترام القانون الدولي“.

وأضاف أن أنقرة أعدت ”إجراءات احترازية“ باعتبارها دولة واقعة في المنطقة، قائلا: ”باعتبارنا دولة مطلة على البحر الأسود، علينا اتخاذ حزمة من التدابير وهذا ما نقوم به فعليًّا“.

وتركيا عضو في حلف شمال الأطلسي، وجارة من جهة الحدود البحرية في البحر الأسود لكل من أوكرانيا وروسيا، وتربطها بهما علاقات جيدة.

وعرض أردوغان الوساطة في الصراع، وحذر روسيا من مغبة غزو أوكرانيا، في الوقت الذي انتقد فيه طريقة تعامل الغرب مع الأزمة.