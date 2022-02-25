الأسد لبوتين: ما يحصل اليوم هو تصحيح للتاريخ وإعادة للتوازن إلى العالم

اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الجمعة، إن ”ما يحصل اليوم هو تصحيح للتاريخ وإعادة للتوازن إلى العالم الذي فقده بعد تفكك الاتحاد السوفيتي“.

وقال الأسد إن ”الهيستيريا الغربية تأتي من أجل إبقاء التاريخ في المكان الخاطئ لصالح الفوضى التي لا يسعى إليها إلا الخارجون عن القانون“.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الأسد مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، تناول الوضع في أوكرانيا والعملية العسكرية الخاصة التي تقوم بها روسيا الاتحادية لحماية السكان المدنيين في منطقة دونباس، حسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية ”سانا“ الرسمية.

وحسب الوكالة السورية، اعتبر الأسد أن ”روسيا اليوم لا تدافع عن نفسها فقط، إنما عن العالم وعن مبادئ العدل والإنسانية“.

ونقلت الوكالة عن الأسد قوله إن ”الدول الغربية تتحمل مسؤولية الفوضى والدماء نتيجة سياساتها التي تهدف للسيطرة على الشعوب حيث إن هذه الدول تستخدم أساليبها القذرة لدعم الإرهابيين في سوريا والنازيين في أوكرانيا وفي أماكن مختلفة من العالم“.

وشدد على أن ”سوريا تقف مع روسيا الاتحادية انطلاقاً من قناعتها بصوابية موقفها، ولأن مواجهة توسع الناتو هي حق لروسيا لأنه أصبح خطرا شاملا على العالم وتحول إلى أداة لتحقيق السياسات غير المسؤولة للدول الغربية لضرب الاستقرار في العالم“، وفق ”سانا“.

ورأى الأسد أن ”العدو الذي يجابهه الجيشان السوري والروسي واحد ففي سوريا هو تطرف وفي أوكرانيا هو نازية، مشيراً إلى أن روسيا الاتحادية سوف تعطي درساً للعالم بأن الدول العظمى لا تكون عظمى بقوتها العسكرية فقط، وإنما باحترام القانون والأخلاق العالية والمبادئ الإنسانية“، حسب قوله.

وذكرت الوكالة السورية أن الرئيس بوتين أكد خلال الاتصال أن ”العملية العسكرية الخاصة في دونباس تهدف إلى عودة الاستقرار ووقف معاناة السكان هناك الذين تعرضوا لها خلال السنوات الثماني الأخيرة“.

وأشار بوتين إلى أن بلاده ”بقيت تعتمد على المفاوضات والدبلوماسية خلال السنوات الماضية ولم تتخذ القرار باستخدام القوة إلا بعد أن أعلنت السلطات الأوكرانية المدعومة من أسيادها الغربيين عدم التزامها بالاتفاقيات المصدقة من قبل البرلمان في البلدين وبعد أن تقدمت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك بطلب لتقديم الدعم العسكري“، وفق قوله.

وشدد بوتين على أن ”الجنود الروس يقاتلون برجولة وبسالة وسيحققون كل الأهداف الموضوعة أمامهم“ حسب تعبيره.

يشار إلى أن دمشق حليف قوي لموسكو منذ شنت روسيا حملة عسكرية بها في 2015 ساعدت على تحويل دفة الصراع لصالح الرئيس السوري بشار الأسد من خلال قصف جوي كثيف لمناطق خاضعة لسيطرة المعارضة.