تقرير: بوتين لا يسعى لاحتلال أوكرانيا بل لتأسيس "دولة دمية"

قالت مجلة ”ناشيونال إنترست“ الأمريكية، إن ”هدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من غزو أوكرانيا قد لا يكون احتلالها، إنما إنشاء (دولة دمية) ودمج جزء منها في روسيا“.

و“الدولة الدمية“ هو مصطلح يُطلق على الدول التي تتمتع بصلاحيات قليلة وتعتمد بشكل كبير على دعم خارجي، أو تكون تابعة في قراراتها لدول أخرى.

ولفتت المجلة، في تقريرها الذي نشرته الخميس، أن ”بوتين بمهاجمة أوكرانيا يكون قد أقدم على أخطر مغامرة في حياته المهنية“، في حين أشارت إلى تلميحاته الأخيرة نيته لاستخدام الأسلحة النووية.

وأوضحت المجلة، في تقريرها، أن لغة بوتين يوم الأربعاء الماضي كانت ”تفوح منها رائحة تهديدات نيكيتا خروتشوف، بشأن الحرب النووية عندما قال: كل من يحاول التدخل ضدنا لخلق تهديدات لبلادنا ولشعبنا، يجب أن يعرف أن رد روسيا سيكون فوريًا وستقودك إلى عواقب لم تشهدها من قبل في تاريخك“.

لا احتلال لأوكرانيا

وذكرت المجلة أنه ”يبدو من غير المحتمل أن يكون بوتين عازمًا على احتلال أوكرانيا، في الوقت الحالي، ومن الواضح أنه يركز على تأمين الهيمنة على السماء قبل أن تبدأ طوابير الدبابات بالتدحرج بأعداد كبيرة، وربما يكون نيته النهائية هي إنشاء دولة دمية، مع دمج جزء كبير من البلاد في روسيا نفسها“.

وأضافت: ”في هذا الصدد، سيكون هدفه هو جعل الجيش الأوكراني قوة زائفة واستئصال أي مظهر من مظاهر الفخر الثقافي والوطني الأوكراني قدر الإمكان“.

ولفتت في ذات التقرير إلى أن الرئيس الروسي سيسعى إلى تصفية النخب الأوكرانية، مثلما فعل الاتحاد السوفيتي في الكتلة الشرقية بعد الحرب العالمية الثانية، وهناك تكهنات بأنه يريد، من بين أمور أخرى إعادة تنصيب فيكتور يانوكوفيتش الرئيس الفاسد السابق لأوكرانيا الذي أطيح به من السلطة في عام 2014.

حكومة منفى

وأعربت المجلة عن اعتقادها أنه من المحتمل أن تبحث الحكومة الأوكرانية الحالية، بقيادة الرئيس فولوديمير زيلينسكي، عن موقع لحكومة في المنفى، ولكن قد لا يكون من السهل تحديد موقع يسمح لها بدعم المقاومة المسلحة من خارج أوكرانيا، وفقا للمجلة.

وأشارت إلى أنه حتى بولندا وليتوانيا قد لا تكون لديهما الرغبة الشديدة فيما يتعلق بهذا الاحتمال، لأنه سيؤدي بشكل كبير إلى زيادة التهديدات الروسية ضدهما، لافتة أن الضمانات الأمنية لحلف ”الناتو“ لا تشمل شروطاً لدعم المتمردين المجاورين.

واعتبرت المجلة أن انكشاف نوايا بوتين أدى عن غير قصد في إعادة إحياء وحدة حلف ”الناتو“، مشيرة أن التداعيات الاقتصادية للعقوبات الأمريكية والأوروبية ستكون كبيرة خاصة بعد أن تجاوزت أسعار النفط الخام 100 دولار للبرميل، في الوقت الذي بدأت فيه ألمانيا للتو في التحرر من الغاز الطبيعي الروسي.

وقالت المجلة في تقريرها: ”سيكون هدف بوتين هو معرفة مدى الألم الذي يمكن لخصومه تحمله ومدة استمرار العقوبات الشديدة قبل أن تتألم أوروبا، وحتى الآن، كانت الكرة في ملعب بوتين، ولكن بعد أن ارتكب غزوًا، بدأ الغرب في الرد، وبدأ تحول روسيا في عيون الغرب من خصم إلى عدو، وستؤدي عواقب ما يحدث إلى تشكيل السياسة العالمية لعقود قادمة“، وفقا للمجلة.