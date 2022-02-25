الصين تعلن دعمها جهود روسيا لحل الأزمة الأوكرانية عبر الحوار

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الصين تدعم روسيا في جهود حل الأزمة الأوكرانية عبر الحوار، وفق التلفزيون الحكومي الصيني.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية جمعت بين الزعيمين اليوم الجمعة، بحسب ما ذكره التلفزيون الصيني.

والتزمت الصين برسالة رفضها وصف تحركات روسيا في أوكرانيا بأنها ”غزو“ أو انتقاد موسكو رغم زيادة شدة الهجمات التي ينفذها الجيش الروسي في البلاد، وهو ما يؤدي إلى زيادة أعداد القتلى والجرحى.

وأكدت الصين أنها تؤمن باحترام وحدة أراضي كافة البلدان، لكنها قالت إنها ترى أن الأزمة الأوكرانية لها خلفية تاريخية معقدة وخاصة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين للصحفيين في إفادة اليوم الجمعة: ”نتفهم مخاوف روسيا المشروعة المتعلقة بالقضايا الأمنية“.

وانتقد وانغ أيضا تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن أي بلد يدعم الغزو الروسي ”سيوصم بأنه شريك“، وقال إن البلدان التي تتدخل في الشؤون الخارجية لغيرها هي التي ستلطخ سمعتها.

وردا على سؤال بشأن ما إن كانت الصين مستعدة لزيادة مشتريات النفط الروسي بعد العقوبات الأمريكية والأوروبية على روسيا، قال وانغ ”لم تكن العقوبات أبدا طريقة فعالة لحل المشكلات، نأمل أن تتعاون كافة الأطراف المعنية لحل المشكلات عبر الحوار والتشاور“.

وقالت وزارة الخارجية الصينية الأربعاء إن بكين لا تعتقد إطلاقا أن العقوبات هي أفضل طريقة لحل المشاكل.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشون ينغ للصحفيين في بكين إن الصين تأمل في أن تتمكن الأطراف المعنية من محاولة حل مشاكلها عبر الحوار والتحلي بالهدوء وضبط النفس.

بدوره، دعا سفير الصين لدى الأمم المتحدة يوم الإثنين جميع الأطراف المعنية بأزمة أوكرانيا إلى ممارسة ضبط النفس وتجنب أي أفعال قد تزيد التوترات، بعدما اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وكان سفير أوكرانيا لدى اليابان قد حث في وقت سابق الصين على أن تعبر صراحة عن رفضها الحرب.

من جهته، اعتبر رئيس وزراء أستراليا أن من غير المقبول أن تخفف الصين القيود التجارية مع روسيا في هذا التوقيت.