روسيا تغلق مجالها الجوي أمام شركات الطيران البريطانية

قالت هيئة تنظيم الطيران المدني في روسيا، اليوم الجمعة، إن السلطات الروسية قررت منع شركات الطيران البريطانية من الهبوط في مطاراتها أو عبور مجالها الجوي.

وتأتي هذه الخطوة، في أعقاب فرض لندن حظرا على رحلات شركة الخطوط الجوية الروسية ”إيروفلوت“ ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون الحظر في البرلمان، وقالت هيئة الطيران المدني البريطانية، إنها أوقفت تصريح شركات الطيران الأجنبية الخاص بإيروفلوت.

وأضافت الهيئة: ”يعني هذا أنه لن يُسمح لشركة إيروفلوت بتشغيل رحلات إلى المملكة المتحدة حتى إشعار آخر“.

وقال وزير النقل البريطاني جرانت شابس، إنه ”وقع على فرض قيود تمنع جميع شركات الطيران الروسية التي لها رحلات منتظمة من دخول المجال الجوي البريطاني“.

وأمس الخميس، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، فرض عقوبات على أكثر من 100 فرد وكيان روسي بعد أن شنت موسكو غزوا شاملا لأوكرانيا برا وجوا وبحرا.

وقال جونسون أمام البرلمان: ”بشكل عام، سوف نجمد أصول أكثر من 100 كيان وشخصية أخرى بالإضافة إلى مئات الكيانات والشخصيات التي أعلنا عنها بالفعل“.

وأضاف: ”وهذا يشمل جميع الشركات الصناعية الرئيسة التي تدعم آلة الحرب الخاصة (بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين). علاوة على ذلك، فإننا نحظر أيضا نشاط شركة إيروفلوت في المملكة المتحدة“.

إلى ذلك، قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، اليوم الجمعة، إن روسيا تعتزم الاستيلاء على أوكرانيا بالكامل، لكن الجيش الروسي فشل في تحقيقه أهدافه في اليوم الأول من الغزو.

وأضاف والاس لشبكة سكاي، ”وجهة نظرنا بالتأكيد هي أن الروس يعتزمون غزو أوكرانيا بالكامل“.

ووصف والاس، بوتين، الذي يهيمن على المشهد السياسي في روسيا منذ العام 1999، بأنه ”فقد صوابه“.

وقال: ”أعتقد بالتأكيد أنه فقد صوابه بالكامل… لن يتصرف أي شخص آخر يتمتع بكامل قواه العقلية بالشكل الذي نراه على شاشات التلفزيون اليوم“.

وأشار والاس إلى أن ”الجيش الروسي فشل في تحقيق أهدافه الرئيسة، في تناقض مباشر مع تصريحات لوزارة الدفاع الروسية بأنها حققت جميع أهدافها الرئيسة في اليوم الأول من العملية العسكرية“.

ويقول بوتين إن روسيا تنفذ ”عملية عسكرية خاصة“ لمنع الحكومة الأوكرانية من ارتكاب إبادة جماعية بحق شعبها وهو اتهام يصفه الغرب بأنه لا أساس له من الصحة.

ويقول بوتين أيضا، إن أوكرانيا دولة غير شرعية تعود أراضيها تاريخيا إلى روسيا.