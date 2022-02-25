محادثات أمريكية سعودية حول أهمية دعم أوكرانيا

أفاد موقع الخارجية الأمريكية، بأن ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية تحدثت مع وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي عن الهجوم الروسي على أوكرانيا، وأهمية بناء استجابة دولية لدعم سيادة كييف.

يأتي ذلك في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأته موسكو، فجر الخميس، وخلف عشرات الضحايا والمصابين، فيما قالت روسيا إن سفيرها في الأمم المتحدة أبلغ مجلس الأمن بإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن عملية عسكرية خاصة في شرق أوكرانيا.

وقالت وزارة الداخلية الأوكرانية، اليوم الجمعة، إن روسيا قصفت 33 موقعا مدنيا خلال هجومها على أوكرانيا في الساعات الأربع والعشرين الماضية مع تقدم القوات الروسية في العاصمة.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، أنه ألغى اجتماعا مع نظيره الروسي سيرجي لافروف كان مزمعا يوم الخميس، بعد اعتراف موسكو باستقلال منطقتين انفصاليتين في أوكرانيا.

وأضاف الوزير بلينكن، أنه كان قد وافق على لقاء لافروف إذا لم يحدث غزو روسي لأوكرانيا.

وقال للصحفيين عقب اجتماع مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا في واشنطن: ”والآن بعد أن بدأ الغزو، وبعدما أظهرت روسيا رفضها الكامل للدبلوماسية، فلا معنى للمضي قدما في عقد ذلك الاجتماع في هذا الوقت“.

وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيواصلون تشديد العقوبات إذا صعدت روسيا عدوانها على أوكرانيا.

وتبريرًا للعملية العسكرية، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إنه لم يكن لديه خيار آخر سوى توجيه الأمر بتنفيذ ما وصفه بعملية خاصة ضد أوكرانيا، مضيفا أن كل محاولات موسكو السابقة لتغيير الوضع الأمني باءت بالفشل.

وحول جهود وقف الحرب، قال بوتين إن روسيا على استعداد للبحث عن حلول من خلال الدبلوماسية، لكنها تقدم مصالحها الأمنية الوطنية على غيرها، وإنها ستواصل تقوية جيشها في وجه ما وصفه بوضع دولي صعب.

في المقابل، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن روسيا تتحمل وحدها مسؤولية القتل والدمار اللذين سيحدثهما هجومها على أوكرانيا.

وكان البيت الأبيض قد قال في وقت سابق، اليوم الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لديه طموحات أكبر من أوكرانيا، وجاء ذلك ردا على سؤال عن الأهداف النهائية للزعيم الروسي في أعقاب غزو الجارة.