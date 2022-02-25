قتيلان في تجدد الاشتباكات على الحدود بين أفغانستان وباكستان

قتل شخصان وأصيب عدد آخر خلال تجدد الاشتباكات بين قوات الأمن الأفغانية والباكستانية، في منطقة على الحدود بين البلدين.

وقال مسؤولون، إن اشتباكات بين قوات الأمن الأفغانية والباكستانية أسفرت عن قتيلين وعدد من الإصابات في منطقة حدودية في أحدث حلقة ضمن سلسلة من المناوشات بين الدولتين الجارتين، بحسب وكالة ”رويترز“.

وقال ثلاثة مسؤولين أمنيين للوكالة إن ”القوات بدأت تبادل إطلاق النار في نزاع بشأن إقامة نقطة تفتيش عسكرية في منطقة حدودية تفصل بين منطقة شامان الباكستانية ومنطقة سبين بولداك الأفغانية“.

وألقى كل طرف المسؤولية على الطرف الآخر في بدء الاشتباكات التي امتدت لاحقا إلى عدة قرى مجاورة، وفقا للوكالة.

وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم حكومة طالبان الأفغانية في تغريدة له عبر حسابه في تويتر: ”من المؤسف أن رجال الأمن الباكستانيين فتحوا النار أولا“.

من جهته، قال محمد آصف حكيمي المتحدث المحلي باسم طالبان إن مدنيين قتلا وأصيب 22 آخرون في الجانب الأفغاني. وأضاف في الوقت نفسه أن خمسة من جنود طالبان أصيبوا أيضا.

وكان بلال كريمي نائب المتحدث باسم حكومة طالبان الأفغانية قد قال لرويترز في وقت سابق: ”نؤكد للدول الأخرى، وخاصة جيراننا أنه لن يسمح لأحد باستخدام أراضي أفغانستان ضدهم“.

في المقابل، حمّل مسؤول أمني باكستاني في تعليقه على الأحداث الجارية، الجانب الأفغاني المسؤولية عما حصل على حدود البلدين.

وقال: ”اتخذ الأفغان الخطوة الأولى وفتحوا النيران بصورة غير مبررة على القوات الباكستانية عندما طلبت من الجنود الأفغان وقف العمل في موقع على الجانب الباكستاني“.

وذكر مسؤولون باكستانيون أن عدة جرحى سقطوا بينهم أربعة مسؤولين أمنيين.

ومن الصعب التحقق بشكل مستقل من المزاعم في المنطقة الحدودية التي يحظر على الصحفيين دخولها.

وكثف الجيش الباكستاني، الذي لم يرد على طلب للتعليق، عملياته الأمنية على طول الحدود الأفغانية في الأسابيع القليلة الماضية بعد سلسلة من هجمات المتشددين.

وقتل مسلحون إسلاميون وانفصاليون 14 جنديا باكستانيا على الأقل في هجمات الشهر الماضي، ثلاثة منها نفذها مقاتلون دخلوا عبر الحدود من أفغانستان.

ونفت طالبان، التي سيطرت على أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية قبل أشهر، استخدام الأراضي الأفغانية لشن الهجمات على الجارة باكستان.