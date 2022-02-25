بعدما وصفه بـ"العبقري".. لماذا يبدي ترامب إعجابه ببوتين؟

سخرت شبكة ”سي أن أن“ الأمريكية، من تصريحات الرئيس السابق دونالد ترامب، التي أشاد فيها بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رغم غزوه أوكرانيا.

وقالت الشبكة، إن ترامب ”لا يميز بين الصواب والخطأ، لأنه يعتبر كل شيء عبارة عن صفقات أعمال“.

ورأت في تقرير لها نشر أمس الخميس، أن ”ترامب الذي خسر الانتخابات الرئاسية قبل عام أمام منافسه الرئيس الحالي جو بايدن، لا يستطيع منع نفسه من قول أشياء غير معقولة، ومدح الرئيس بوتين“.

ولفتت إلى أن ”ترامب وجد وقتا للإشادة مرارًا وتكرارًا ببوتين الأسبوع الجاري، عندما حشدت روسيا قواتها على طول الحدود مع أوكرانيا ثم قامت بغزوها فجر الخميس“.

وأشارت إلى أن ترامب أشاد ببوتين يوم الثلاثاء، في مقابلة مع المذيعين التلفزيونيين كلاي ترافيس وباك سيكستون، لاستراتيجيته بشأن أوكرانيا.

ونقلت عن ترامب قوله: ”نظرت بالأمس إلى شاشة التلفاز، وقلت: هذا عبقري. بوتين يعلن جزءا كبيرا من أوكرانيا جمهوريات مستقلة… أوه، هذا رائع“.

وفي وقت لاحق من نفس المقابلة، قال ترامب: ”بوتين يقول الآن إن قسما كبيرا من أوكرانيا مستقل، ما مدى ذكاء هذا؟ وسوف يكون بالطبع جندي سلام“.

ثم عاد ترامب ليلة الأربعاء، وقال إن ”بوتين ذكي، أعني أنه استولى على دولة مقابل عقوبات قيمتها دولارين. أود أن أقول إن هذا أمر ذكي للغاية. إنه يستولي على بلد يملك موقعا شاسعا وواسعا وبه الكثير من الناس“.

وقالت الشبكة في تقريرها: ”سياسيا، يبدو هذا جنونيا“.

وأضافت أن ”مدح الغزو الروسي بدون أي استفزاز على الإطلاق، ليس من النوع الذي يفعله السياسيون الأمريكيون“.

وتابع: ”منذ الحرب الباردة، نظرت أمريكا إلى روسيا بشك شديد، مدركة أن لديها اتجاهات توسعية يمكن أن تخل بالتوازن بين السلام الهش الذي كان قائما منذ الحرب العالمية الثانية“.

وتساءلت: ”إذن، لماذا يمتدح ترامب بوتين؟“، ثم قالت: ”الجواب هو أن كل شيء يتعلق بصفقات عمل بالنسبة لترامب“.

وأردفت: ”ليس هناك صواب أو خطأ بالنسبة لترامب. هناك فقط هل يمكنك أن تفعل هذا الشيء أم لا، وما الذي سوف تحصل عليه مقابل ذلك“.

وبينت أنه ”من وجهة نظر ترامب للعالم، القوة هي الحق، وإذا كنت تستطيع أن تأخذ شيئًا، فيجب عليك أخذه“.

وأوضحت أن ”كل ما يهم ترامب هو أن يُنظر إليك على أنك قوي في بلدك وفي العالم… لقد رأينا هذا الشعور يتجلى عدة مرات خلال رئاسة ترامب“.

ولفتت ”سي أن أن“ إلى أنه في وقت سابق من العام الجاري، عندما أيد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إعادة انتخاب ترامب، أشاد ترامب به لقيامه بعمل قوي ورائع في حماية المجر، ووصفه بأنه ”زعيم قوي“.

وعن الرئيس الصيني شي جين بينغ، قال ترامب: ”أنا أحب الرئيس شي كثيرًا… وأعتبره صديقًا، لقد تعرفت عليه جيدًا. إنه رجل نبيل وقوي“.

وبالنسبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال ترامب إنه ”صعب، ولكني أتفق معه“.

وختمت الشبكة الأمريكية قائلة إن ”انجذاب ترامب للحكام المستبدين بات راسخًا، إنه يحب فكرة أنهم يفعلون ما يريدون وقتما يريدون، ويلعن الرافضين الذين يستجوبونهم“.