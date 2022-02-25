الخارجية الأمريكية: بلينكن بحث مع عبدالله بن زايد الهجوم الروسي على أوكرانيا

قال موقع وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن بحث مع نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد الهجوم الروسي على أوكرانيا و“سبل بناء استجابة دولية قوية لدعم سيادة أوكرانيا من خلال مجلس الأمن الدولي“.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض موجة من العقوبات على روسيا، يوم الخميس، بعد غزو موسكو لأوكرانيا، في إجراءات تمنع روسيا من القيام بأعمال تجارية بعملات رئيسية إلى جانب عقوبات على البنوك والشركات المملوكة للدولة.

ووصف بايدن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه ”معتد لديه رؤية شريرة للعالم وحلم مضلل بإعادة إنشاء الاتحاد السوفيتي“.

لكن بايدن أحجم عن فرض عقوبات على بوتين نفسه وعن فصل روسيا عن نظام (سويفت) المصرفي الدولي، وسط خلافات مع الحلفاء الغربيين بشأن المدى الذي يجب أن يذهب إليه في هذه المرحلة وانتقادات من الجمهوريين بأنه كان عليه فعل المزيد.

واشتبكت القوات الأوكرانية مع الروس من ثلاث جهات، يوم الخميس؛ ما دفع عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الفرار من ديارهم.

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض: ”هذا هجوم مع سبق الإصرار.. بوتين هو المعتدي. بوتين اختار هذه الحرب. والآن سيتحمل هو وبلاده العواقب“.

وأضاف بايدن أن العقوبات تهدف إلى أن يكون لها تأثير طويل الأمد على روسيا وتقليل التأثير على الولايات المتحدة وحلفائها. وقال إن واشنطن مستعدة لفرض المزيد.

وتهدف العقوبات إلى الحد من قدرة روسيا على ممارسة الأعمال التجارية بالدولار واليورو والجنيه الاسترليني والين.

وميدانيا، قالت خدمة حرس الحدود الأوكراني إن ضربة صاروخية أصابت، اليوم الجمعة، موقعا حدوديا أوكرانيا في منطقة زابوريجيا بجنوب شرق البلاد؛ ما أدى إلى مقتل وإصابة بعض الحراس.

وليس للمنطقة حدود برية مع روسيا، التي شنت عملية عسكرية على أوكرانيا، أمس الخميس، لكنها تقع على ساحل بحر آزوف الذي تشترك فيه أيضا دول جوار.

فيما حذرت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني من أن القوات الروسية قد تدخل مناطق على مشارف العاصمة كييف، بعدما قال مسؤولون إن المدينة ومناطق أخرى تعرضت لقصف صواريخ روسية في الساعات الأولى من الصباح.

وأضافت أن وحدات الجيش الأوكراني تدافع عن مواقع على أربع جبهات رغم تفوق عدد القوات الروسية.