صحف عالمية: الحرب تنهي "الحلم" الأوروبي.. وأمريكا تبحث تسليح المقاومة الأوكرانية

تشغل تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا اهتمامات العالم، وتتصدر عناوين أبرز الصحف العالمية في تغطياتها صباح اليوم الجمعة، التي تحدثت عن انتهاء زمن السلام في أوروبا، وفشل محاولات الأخيرة في جعل روسيا دولة صديقة.

وتحدثت صحف عن ”انقسام موقف قادة العالم“ بشأن فرض العقوبة الأشد تأثيرا – على حد وصف المحللين – على موسكو، وهي إبعاد الأخيرة من نظام المدفوعات المالية الدولي ”سويفت“.

يأتي ذلك وسط تقارير تكشف عن خطط أمريكية جارية لـ“تسليح“ المقاومة الأوكرانية في وجه العدوان الروسي.

القضاء على ”الحلم“

اعتبرت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، أن الحرب في أوكرانيا تنهي ”حلم“ أوروبا بأن تصبح روسيا صديقة للقارة، مشيرة إلى أن الهجوم الروسي على أوكرانيا يمثل نهاية نحو 30 عاما من المساعي والآمال لتعميق العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية، حتى في الوقت الذي أصبح فيه الرئيس فلاديمير بوتين، ”جارًا عدوانيًا“ بشكل متزايد.

وذكرت الصحيفة أنه من المرجح أن تجبر الحرب أوروبا والولايات المتحدة على التحول نحو سياسات جديدة لاحتواء روسيا، والتي قد تتضمن تسريع الجهود لتعزيز القدرات العسكرية للدول الأوروبية، وتعزيز الدفاعات في شرق أوروبا، وتنويع مصادر الطاقة في المنطقة بعيدًا عن النفط والغاز الروسيين، فضلاً عن فرض المزيد من العقوبات الشاملة على روسيا، إلى جانب المناشدات الدبلوماسية لوقف إطلاق النار ودعم اللاجئين الأوكرانيين.

وأضافت الصحيفة أن سعي أوروبا للحوار والمشاركة البناءة مع موسكو أصبح في ”حالة خراب“، موضحة أنه على مدى ثلاثة عقود، سعت دول أوروبا الغربية جاهدة للتوصل إلى تسوية، وحتى لبناء صداقات، مع موسكو.

انتهاء عصر السلام

وتحت عنوان ”انتهاء عصر السلام في أوروبا“، رأت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية أن الحرب في أوكرانيا أنهت آفاق السلام في كامل القارة وتركتها في حالة مجهولة مخيفة.

واستنكرت الصحيفة تجاهل الدول الغربية والولايات المتحدة للتهديدات الروسية على مدار شهور، وقالت: ”أي آمال بأن التعزيز العسكري لبوتين كان خدعة للحصول على تنازلات دبلوماسية – وهي وجهة نظر تمسك بها الكثيرون في أوروبا لأسابيع – اختفت في دخان ونيران الصواريخ الروسية والقوات المتقدمة في أوكرانيا“.

وتحت عنوان ”ما مدى خطورة الغزو على أوروبا؟“، رأت هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي) أن أوكرانيا – شعبا وجيشا – بل والقارة الأوروبية بأكملها تعيشان أوقات مرعبة، حيث تشهد قوة عظمى تغزو جارًا أوروبيًا للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية.

وقالت الهيئة البريطانية في تحليل لها: ”قتل العشرات بالفعل من المدنيين والجنود على حد سواء.. وبالنسبة لعائلات الجنود الأوكرانيين، سيعيشون أيام قلق كثيرة مقبلة، وبالنسبة لزعماء أوروبا، جلب هذا الغزو بعض أحلك الساعات منذ الأربعينيات،“ وذلك في وقت يحذر فيه المحللون العسكريون من أن حجم القوات الروسية سيعني سيناريو ”مروعا“ مع صراع في مناطق حضرية كثيفة.

وأضافت: ”الغزو له آثار غير مباشرة على العديد من البلدان الأخرى المتاخمة لروسيا وأوكرانيا. تقول لاتفيا وبولندا ومولدوفا إنها تستعد لتدفق أعداد كبيرة من اللاجئين. وتم إعلان حالة الطوارئ في ليتوانيا ومولدوفا“.

انقسام عالمي بشأن أقسى عقوبة

وفي هذا الصدد، أشارت صحيفة ”فاينانشيال تايمز“ البريطانية إلى أن زعماء العالم منقسمون بشدة بشأن العقوبة الوحيدة التي يعتبرها العديد من المحللين الأكثر قسوة، وهي طرد روسيا من نظام المدفوعات المالية الدولي السريع (سويفت).

وذكرت الصحيفة في تقرير لها: ”ينقسم القادة الغربيون حول ما إذا كان ينبغي إخراج روسيا من نظام (سويفت)، وهي خطوة من شأنها أن توجه ضربة قوية إلى بنوك الدولة وقدرتها على التجارة خارج حدودها.“

وأضافت: ”وفي اجتماع افتراضي عبر الفيديو لقادة مجموعة الدول السبع، دفع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشدة لإزالة روسيا، كما أيد الدعوة أيضا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.. وقال مسؤول أمريكي كبير إن الرئيس جو بايدن لم يعلق على القضية خلال اجتماع مجموعة السبع“.

وتابعت: ”لكن في وقت سابق الخميس، حذر المستشار الألماني، أولاف شولتز، من أن بلاده لديها تحفظات بشأن مثل هذه الخطوة الدراماتيكية وكذلك فعل الاتحاد الأوروبي، وفقًا لمسؤولين قريبين من مفاوضات العقوبات“.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في مجموعة السبع قوله: ”إن بعض الأعضاء كانوا مترددين؛ لأن ذلك سيجعل من المستحيل دفع ثمن الطاقة الروسية، وهو ما قد يتسبب بشكل غير مباشر في ارتفاع أسعار الطاقة العالمية“.

وأردفت الصحيفة: ”كما يخشى بعض أعضاء مجموعة السبع من أن إزالة روسيا من نظام (سويفت) من شأنه تسريع الجهود التي تبذلها الصين لإنشاء أنظمة دفع منافسة لا تستخدم الدولار الأمريكي“.

والجدير بالذكر، أن ”سويفت“ هي جمعية تعاونية بلجيكية، يستخدمها أكثر من 11 ألف بنك ومؤسسة مالية في جميع أنحاء العالم وتتعامل مع 42 مليون رسالة يوميًا، مما يسهل معاملات بقيمة تريليونات الدولارات.

وأوضحت ”فاينانشيال تايمز“ في تقريرها: ”لن يمنع العزل من (سويفت) البنوك الروسية من إجراء معاملات عبر الحدود، لكن القيام بذلك سيكون أكثر تكلفة وصعوبة، كما أنه سيعيق قدرة روسيا على استرداد الأرباح الدولية من صادراتها من النفط والغاز، والتي تمثل أكثر من 40% من عائداتها“.

في غضون ذلك، ذكرت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية أن الاتحاد الأوروبي واجه احتجاجات غاضبة من كييف، حيث بدا زعماء أوروبا مستعدين للتراجع عن فرض عقوبات قد تكون الأكثر ضررًا على روسيا، حتى في الوقت الذي فرض فيه الكرملين حصارًا على أوكرانيا عن طريق البر والجو والبحر.

ووفقا للصحيفة، أعرب وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، عن غضبه حيث يبدو أن رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي من المحتمل أن يتخذوا قرارًا ضد منع إبعاد روسيا من نظام ”سويفت“، ومع تزايد الخسائر في الأرواح، حذر كوليبا من أن السياسيين الأوروبيين والأمريكيين سوف ”تتلطخ أيديهم بالدماء“ إذا فشلوا في فرض أكبر الخسائر على موسكو من خلال قطع روسيا عن ما يسمى بنظام المدفوعات السريع.

وكتب على تويتر: ”لن أكون دبلوماسيا في هذا الشأن. كل من يشك الآن فيما إذا كان يجب حظر روسيا من سويفت عليه أن يفهم أن دماء الرجال والنساء والأطفال الأوكرانيين الأبرياء ستكون ملطخة بأيديهم أيضًا.“

تسليح المقاومة الأوكرانية

على صعيد آخر، ذكرت مجلة ”فورين بوليسي“ الأمريكية أن إدارة بايدن تناقش خططًا لتسليح المقاومة الأوكرانية، وذلك في الوقت الذي تشن فيه روسيا غزوًا واسعًا يعتقد المسؤولون الأمريكيون أنه يهدف إلى الإطاحة بالحكومة الأوكرانية، مما يؤكد المخاوف في واشنطن من أن الجيش الأوكراني قد ينهار في ظل هجوم من عشرات الآلاف من الجنود الروس.

وأشارت المجلة إلى أن النقاش الجاري داخل الإدارة يركز جزئيًا على الأساس القانوني لـ“سلطات الحرب“ الخاصة بالرئيس الأمريكي، ويؤكد أيضا مدى قلق مخططي الأمن القومي في الولايات المتحدة من احتمال سقوط الحكومة الأوكرانية بسرعة.

وقالت المجلة في تقرير لها: ”يعتقد بعض المساعدين في الكابيتول هيل، أن بايدن يجب أن يسعى للحصول على موافقة من الكونغرس قبل إرسال الأسلحة والمساعدات العسكرية الأخرى إلى المقاومة والقوات الأوكرانية.“

وأضافت المجلة: ”يعتقد بعض خبراء القانون الدولي أن تسليم مثل هذه الأسلحة خلال حرب نشطة قد يسمح لروسيا بإثبات أن الولايات المتحدة طرف قانوني في النزاع، مما يؤدي إلى تصعيد غير مرغوب فيه بين القوتين النوويتين.“

وتابعت المجلة: ”قال بعض المسؤولين إن مجلس الأمن القومي الأمريكي لا يستبعد خطط وزارة الدفاع الأمريكية لتسليح الأوكرانيين، بل يطرح أيضاً أسئلة قياسية حول كيفية وموعد تسليم المساعدة، وما هي السلطات القانونية التي يمكن للولايات المتحدة استخدامها للقيام بذلك، ولماذا قد يحتاج الأوكرانيون إلى الأسلحة“.

ونقلت المجلة الأمريكية عن متحدث باسم مجلس الأمن القومي قوله: ”إن مستشاري بايدن يركزون على مواصلة دعم الحكومة الأوكرانية، بما في ذلك من خلال تقديم المساعدة الأمنية التي تم التصريح بها بالفعل،“ مشيرا إلى أن بلاده ”تخطط لمجموعة من الحالات الطارئة لكيفية تقديم الدعم لشعب أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي، بما في ذلك توفير المساعدات الأمنية والاقتصادية والإنسانية.“

وتابعت الصحيفة: ”يتوقع العديد من المشرعين الجمهوريين في الكابيتول هيل، صراعًا طويل الأمد إذا تصاعدت الأزمة، ويريدون من إدارة بايدن أن تفعل المزيد لإعداد الأوكرانيين لنزيف الجيش الروسي إذا حاولت القوات السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي.“

وأوضحت أن الحزمة التشريعية التي طرحها الجمهوريون في الكونغرس، والتي يطلق عليها قانون ”عدم التنازل عن أراضي أوروبا“ – المعروف باسم (NYET) – ”ستخلق إطارًا سياسيًا للولايات المتحدة لمساعدة قوات المقاومة الأوكرانية ضد احتلال روسي محتمل للبلاد“.

وفي مقابلة مع ”فورين بوليسي“، أوضح مصدر كبير في الكونغرس أن ”المقاومة الأوكرانية ستحتاج على الأرجح إلى صواريخ وألغام وبنادق ومعدات اتصالات وإمكانية الوصول إلى معلومات استخبارية أمريكية للمساعدة في صد الهجمات الروسية“.