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الرئيس الأوكراني: القوات الروسية توقفت عن التقدم إلى حد بعيد
تاريخ النشر: 25 فبراير 2022 5:32 GMT
تاريخ التحديث: 25 فبراير 2022 5:55 GMT

الرئيس الأوكراني: القوات الروسية توقفت عن التقدم إلى حد بعيد

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا استأنفت الضربات الصاروخية في الساعة الرابعة من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي، لكن قواتها مُنعت من التقدم

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المصدر: رويترز

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا استأنفت الضربات الصاروخية في الساعة الرابعة من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي، لكن قواتها مُنعت من التقدم في معظم الاتجاهات.

وأضاف زيلينسكي في كلمة بثها التلفزيون، أن الضربات الروسية استهدفت أهدافا عسكرية ومدنية على حد سواء.

 

 

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