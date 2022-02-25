سفير أوكرانيا لدى اليابان: أوروبا معرضة للتلوث النووي

حذر السفير الأوكراني لدى اليابان سيرجي كورسونسكي، من أن أوروبا معرضة لخطر التلوث النووي إذا دُمر مفاعل تشرنوبيل أو لم يُدر بشكل سليم.

وقال كورسونسكي في تصريحات نقلتها وكالة رويترز فجر الجمعة: ”لم نعد نسيطر على مفاعل تشرنوبيل النووي“.

وأضاف أن ”قوات عمليات خاصة من الاتحاد الروسي سيطرت على منشأة تشرنوبيل لكنها لا تعرف كيف تتحكم فيها“.

وأشار إلى أن العاملين في مفاعل تشرنوبيل، ”محتجزون سجناء“.

وقال البيت الأبيض، إنه ”منزعج“ من تقارير تحدثت عن وجود رهائن في منشآت في تشرنوبيل.

وأعلن ميخايلو بودولياك مستشار مكتب الرئاسة الأوكراني، يوم الخميس، إن القوات الروسية استولت على محطة تشرنوبيل للطاقة النووية.

وأضاف بودولياك: ”من المستحيل القول إن محطة تشرنوبيل للطاقة النووية في مأمن بعد هجوم لا طائل منه تماما من جانب الروس“.

وتابع: ”هذا أحد أخطر التهديدات في أوروبا اليوم“.

وبشأن التطورات الميدانية، قال السفير الأوكراني لدى اليابان، إن القوات الروسية حاولت السيطرة على مطار قرب كييف كي تتمكن من إنزال الطائرات، مشيرا إلى أن المطار ”دُمر“ في اشتباكات.

وأضاف سيرجي كورسونسكي، أن صاروخا روسيا استهدف حيا مدنيا في العاصمة كييف، فيما أدى صاروخ آخر بحياة 18 شخصا في أوديسا.

وتابع أن ”روسيا تنقل جنودا ومركبات إلى أوكرانيا بدون شارات تعريفية.. قواتنا تقاتل وتموت ولا نستسلم“.

وشدد على ”حاجة أوكرانيا لمزيد من الإمدادات المضادة للطائرات لصد الهجمات“، قائلا ”مستعدون جيدا لصد الهجمات المدفعية لكننا بحاجة لمزيد من الذخائر لمواجهة صواريخ كروز“.

وطالب السفير الأوكراني، ”شركاءنا جميعا بفرض أقسى عقوبات ممكنة على روسيا“، كما حث الصين على أن ”تعبر صراحة عن رفضها للحرب“.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن فجر يوم الخميس، عن عملية عسكرية في أوكرانيا، دفاعا عن الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق هذا البلد.

واشتبكت القوات الأوكرانية، مع القوات الروسية الغازية على ثلاث جهات، يوم الخميس، بعد أن شنت موسكو هجوما بريا وبحريا وجويا في أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، مما دفع عشرات الآلاف إلى الفرار من ديارهم.