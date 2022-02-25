مسؤول أوكراني يعلن إسقاط طائرة "معادية" فوق كييف

أعلن أنطون هيراشينكو، مستشار وزير الداخلية الأوكراني، أن قوات بلاده أسقطت طائرة ”معادية“ فوق كييف، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، ثم اصطدمت بمبنى سكني لتشتعل النيران فيه.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الطائرة مأهولة.

وكتب هيراشينكو على تطبيق ”تليغرام“ أن مبنى سكنيا من تسعة طوابق اشتعلت فيه النيران.

وسُمع دوي سلسلة انفجارات في كييف في وقت سابق، قال هيراشينكو إنها أصوات دفاعات جوية تطلق النار على الطائرة.

وأضاف هيراشينكو أن ”الضربات ضد كييف بصواريخ كروز أو (صواريخ) بالستية قد استؤنفت. سمع دوي انفجارين قويين“.

ويثير تقدم القوات الروسية مخاوف من تصاعد الهجمات التي تستهدف العاصمة كييف ومنشآت استراتيجية وحكومية.

وقال مسؤول دفاعي أمريكي، يوم الخميس، إن القوات الروسية ”تحرز تقدما“ صوب العاصمة الأوكرانية كييف، في حين تواصل موسكو دفع تعزيزات عسكرية إلى داخل أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، الجمعة، إن قوات روسية تسللت إلى كييف.

وأوضح زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو نُشر على حساب الرئاسة الأوكرانية: ”تلقينا معلومات عن دخول مجموعات تخريبية تابعة للعدو إلى كييف“.

ودعا الرئيس، السكان إلى ”اليقظة“ والتزام حظر التجول في وقت تدور معارك في شمال العاصمة.

من جانبه، قال الجيش الأوكراني، يوم الخميس، إن القوات الروسية تهدف إلى إغلاق العاصمة الأوكرانية كييف مع عمل ممر بري على الساحل الجنوبي باتجاه شبه جزيرة القرم ومنطقة ”ترانسدنيستريا“ في مولدوفا.

وأعلن الرئيس الأوكراني، فجر الجمعة، التعبئة العسكرية العامة لمواجهة الغزو الروسي لبلاده، وذلك بحسب ما جاء في مرسوم نُشر على الموقع الإلكتروني للرئاسة الأوكرانية.

وأشار المرسوم إلى أن هذا الإجراء يتعلق بالخاضعين ”للتجنيد العسكري وبجنود الاحتياط“ وسيُطبق في غضون 90 يوما في كل المناطق الأوكرانية.

وتواصل روسيا منذ فجر أمس الخميس هجوما واسع النطاق على أوكرانيا يشمل ضربات جوية وتحركات على الأرض حتى في اتجاه العاصمة كييف، وفق السلطات الأوكرانية.

وأثار الهجوم تنديدا واسعا في المجتمع الدولي، لا سيما بين الدول الغربية، ودعا كل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي إلى اجتماعات طارئة.

وفرض الغرب ودول أخرى حول العالم، عقوبات صارمة على روسيا، ردا على غزو أوكرانيا.